Kurtlar Vadisi'nin efsane baba oğulu Erdal ve Abuzer 20 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı







O İKİLİ BİR ARAYA GELDİ







Bir zamanlar binlerce insanın severek takip ettiği Kurtlar Vadisi dizisinin eski oyuncuları bir araya geldi. İkilinin son hali gören herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.20 sene önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde baba oğul karakterine hayat veren iki oyuncu bir araya geldi. Erdal ve Abuzer karakterlerine hayat veren iki oyuncu bir araya geldi İkilinin son hali gören herkesi şok etti. İkilinin son hallerini görenler fotoğraflara rönesans tablosu gibi yorumlarında bulundu. İşte Sefa Zengin ve Muhammed Cangören'in son hali;