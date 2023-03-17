MAGAZİN
17 Mart 2023 - 17:45

Kurtlar Vadisi'nin efsane baba oğulu Erdal ve Abuzer 20 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Abuzer Kömürcü'nün son hali herkesi şaşırttı. Bakın Abuzer'in son hali! Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
17 Mart 2023 - 17:45
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Kurtlar Vadisi'nin efsane baba oğulu Erdal ve Abuzer 20 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
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Bir zamanlar binlerce insanın severek takip ettiği Kurtlar Vadisi dizisinin eski oyuncuları bir araya geldi. İkilinin son hali gören herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İKİLİ BİR ARAYA GELDİ

20 sene önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde baba oğul karakterine hayat veren iki oyuncu bir araya geldi. Erdal ve Abuzer karakterlerine hayat veren iki oyuncu bir araya geldi İkilinin son hali gören herkesi şok etti. İkilinin son hallerini görenler fotoğraflara rönesans tablosu gibi yorumlarında bulundu. İşte Sefa Zengin ve Muhammed Cangören'in son hali; 



Kurtlar Vadisi Abuzer ve Erdal'ın Son Hali

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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