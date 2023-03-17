Bir zamanlar binlerce insanın severek takip ettiği Kurtlar Vadisi dizisinin eski oyuncuları bir araya geldi. İkilinin son hali gören herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAGAZİN
17 Mart 2023 - 17:45
Kurtlar Vadisi'nin efsane baba oğulu Erdal ve Abuzer 20 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Abuzer Kömürcü'nün son hali herkesi şaşırttı. Bakın Abuzer'in son hali! Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
17 Mart 2023 - 17:45