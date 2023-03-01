Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni hali görenlerin ağzını açık bıraktı







ERHAN UFAK KİMDİR?







Ekranlara damga vuran efsane dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi büyük bir hayran kitlesine sahip. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Güllü Erhan'ı canlandıran Erhan Ufak'ın yeni görüntüsü ise herkesi şoka uğratıyor.Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygur, Kenan Çoban ve Erhan Ufak başta olmak üzere birçok başarılı oyuncunun yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, yayın hayatına uzun süre önce son verse de hala büyük bir izleyici kitlesini bünyesinde barındırıyor. Dizide Güllü karakteri olarak bilinen Erhan Ufak uzun zamandır ekranlardan uzakta yaşamına devam ediyor.İstenmeyen kilolarından kurtulmak amacıyla 2017'de tüp mide ameliyatı olan Erhan Ufak 55 kilo kaybederek adeta bambaşka birine dönüşmüş durumda. Cana yakın ve komik biri olarak hafızalarda yer edinen Güllü Erhan günümüzde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle ilgileniyor. Elazığ'da doğan Erhan Ufak, 5 Mayıs 1978'de dünyaya gelmiştir. Kurtlar Vadisi sayesinde popüler olan başarılı oyuncu, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. Günümüzde gayrimenkul işiyle de ilgilenen Erhan Ufak, vaktinin büyük bir kısmını Azerbaycan'da geçiriyor.