Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sının bir de kızına bakın! Böyle bir güzellik yok!













İstemi Betil, Türk sinemasının ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden biriydi. 1952 yılında İstanbul'da doğan Betil, özellikle Kurtlar Vadisi dizisi ile milyonların gönlünde taht kurmuştu. Laz Ziya karakteriyle izleyicilerin kalbinde yer edinen Betil, dizi boyunca sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Nesrin ve Meral'in babası, Çakır'ın da kayınpederi olan Laz Ziya, Kurtlar Konseyi'nin önemli isimlerinden biriydi.Ancak 2011 yılında hayatını kaybeden İstemi Betil'in ardından kızı İrem Betil adından söz ettirmeye başladı. Kendisi gibi oyuncu olan İrem Betil, babasının izinden giderek çeşitli reklam ve dizilerde rol aldı. Güzel oyuncu bir dönem tesettüre girerek hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İrem Betil, hayatının ayrıntılarını sevenleriyle paylaşıyor. Bir süre önce yaptığı açıklamada, Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcısı Raci Şaşmaz'a kırgın olduğunu dile getirmişti. Babasının cenazesine katılmayan Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz'ın tutumunu eleştiren İrem Betil, "Tabii ki bir kırgınlığım söz konusu... Tüm sanat camiası ve hayranları hep yanımızdaydı. Necati ve Raci Bey'e bir kırgınlığım var. Çünkü cenazeye katılmadılar" ifadelerini kullanmıştı.