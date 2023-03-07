MAGAZİN
07 Mart 2023 - 13:30

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sının bir de kızına bakın! Böyle bir güzellik yok!

Kurtlar Vadisi'nin efsanevi karakterlerinden biri olan Laz Ziya'yı canlandıran usta oyuncu İstemi Betil'in kızı da oyuncu oldu. İstemi Betil'in kızının oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmesi hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

MAGAZİN
07 Mart 2023 - 13:30
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Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sının bir de kızına bakın! Böyle bir güzellik yok!


İstemi Betil, Türk sinemasının ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden biriydi. 1952 yılında İstanbul'da doğan Betil, özellikle Kurtlar Vadisi dizisi ile milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Laz Ziya karakteriyle izleyicilerin kalbinde yer edinen Betil, dizi boyunca sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Nesrin ve Meral'in babası, Çakır'ın da kayınpederi olan Laz Ziya, Kurtlar Konseyi'nin önemli isimlerinden biriydi.



İrem Betil

Ancak 2011 yılında hayatını kaybeden İstemi Betil'in ardından kızı İrem Betil adından söz ettirmeye başladı. Kendisi gibi oyuncu olan İrem Betil, babasının izinden giderek çeşitli reklam ve dizilerde rol aldı.

Güzel oyuncu bir dönem tesettüre girerek hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İrem Betil, hayatının ayrıntılarını sevenleriyle paylaşıyor.

Bir süre önce yaptığı açıklamada, Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcısı Raci Şaşmaz'a kırgın olduğunu dile getirmişti. Babasının cenazesine katılmayan Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz'ın tutumunu eleştiren İrem Betil, "Tabii ki bir kırgınlığım söz konusu... Tüm sanat camiası ve hayranları hep yanımızdaydı. Necati ve Raci Bey'e bir kırgınlığım var. Çünkü cenazeye katılmadılar" ifadelerini kullanmıştı.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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