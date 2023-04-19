Kurtlar Vadisi'nin meğer bu yüzden yıllardır yayınlanmıyormuş! 8 yıl sonra gerçek ortaya çıktı







KURTLAR VADİSİ DİZİSİ YAYINLANMAMA SEBEBİ







Bitmesinin üstünden seneler geçmesine rağmen büyük kitlelere hitap eden Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar yayınlanması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bakın dizinin yayınlanmama sebebi neymiş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsinizSenelerce televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran ve büyük kitlelere hitap eden Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili Polat karakterini canlandıran Necati Şaşmaz açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, dizide 397 bölüm oynadığını, 20 sene dizide yer aldığını, biraz ara verelim diye düşündüklerini ama dizinin tekrar istendiğini söyledi.Dizinin hayranları tekrar yayınlanma ihtimalini merakla araştırsa da henüz böyle bir ihtimal olmadığı konuşuluyor. Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar yayınlanması ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Kurtlar Vadisi dizisinin izleyici kitlesi tekrar çekilmesini istese de oyunculardan ve yapımcılardan konu ile ilgili bir açıklama yapılmıyor.