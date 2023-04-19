Dizi
19 Nisan 2023 - 12:45

Kurtlar Vadisi'nin meğer bu yüzden yıllardır yayınlanmıyormuş! 8 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Bir zamanların fenomen dizisi olan Kurtlar Vadisi dizisinin televizyon ekranlarında yayınlanmama sebebi merakla araştırılıyor. Peki dizi tekrarı neden hiç yayınlanmadı? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
19 Nisan 2023 - 12:45
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Kurtlar Vadisi'nin meğer bu yüzden yıllardır yayınlanmıyormuş! 8 yıl sonra gerçek ortaya çıktı


Bitmesinin üstünden seneler geçmesine rağmen büyük kitlelere hitap eden Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar yayınlanması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bakın dizinin yayınlanmama sebebi neymiş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ YAYINLANMAMA SEBEBİ

Senelerce televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran ve büyük kitlelere hitap eden Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili Polat karakterini canlandıran Necati Şaşmaz açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, dizide 397 bölüm oynadığını, 20 sene dizide yer aldığını, biraz ara verelim diye düşündüklerini ama dizinin tekrar istendiğini söyledi. 



Kurtlar Vadisi Dizisi

Dizinin hayranları tekrar yayınlanma ihtimalini merakla araştırsa da henüz böyle bir ihtimal olmadığı konuşuluyor. Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar yayınlanması ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Kurtlar Vadisi dizisinin izleyici kitlesi tekrar çekilmesini istese de oyunculardan ve yapımcılardan konu ile ilgili bir açıklama yapılmıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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