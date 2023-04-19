Kurtlar Vadisi'nin Meral'iydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: O eski halinden eser yok şimdi













Kült yapım Kurtlar Vadisi, ekranlara ilk çıktığı 2003 yılından bu yana birçok hayran kitlesi edinmiş ve her yıl yeniden izlenir hale gelmiştir. Dizi, sadece konusuyla değil, karakterleriyle de hafızalara kazınmıştır. Bu karakterlerden biri de Laz Ziya'nın kızı Meral'e hayat veren Müge Ulusoy olmuştur. Ancak, Müge Ulusoy, diziden sonra bambaşka birine dönüşmüş. Kurtlar Vadisi, Türkiye'nin kült yapımları arasında yer alır ve başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi sevilen oyuncuları barındırır. Dizi, reytinglerdeki başarısını da ekran macerası boyunca korumayı başarmıştır. Laz Ziya'nın kızına hayat veren Müge Ulusoy, Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından da sevilen karakterler arasında yer almıştır.Geçtiğimiz yıl eski dizilerin yeniden ekranlara dönmesiyle birlikte başlayan furya, Kurtlar Vadisi izleyicisini de etkisi altına almıştır. Bu süre zarfında dizinin oyuncuları da yakından takip edilmiştir. Müge Ulusoy da takip edilen isimler arasında yer almıştır.Diziden sonra da hayranlarıyla irtibatını kesmeyen Müge Ulusoy, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlamıştır. Sık sık seyahatlerinden pozlar yayınlayan ünlü oyuncu, takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmemiştir. Ancak son zamanlarda yaptığı ufak tefek estetik operasyonlar sonucunda, yüzünde değişiklikler meydana gelmiştir. Müge Ulusoy'un yeni hali, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından onaylanırken, bazıları tarafından da eleştirilmiştir.Müge Ulusoy, estetik operasyonlarının yanı sıra oyunculuğuna da devam etmektedir. Son olarak, Türk yapımı web dizisi olan Seni Çok Bekledim'de başrol oynamıştır. Müge Ulusoy'un hayranları, onun oyunculuğundaki başarısını takdir etmektedir.