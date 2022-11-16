Kurtlar Vadisi dizisinin başrollerinden olan Necati Şaşmaz, katıldığı TRT Müzik programında efsane dizi Kurtlar Vadisi hakkında konuştu. Son dönemlerde Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağına dair haberler gündeme gelirken Şaşmaz'dan merakları giderecek açıklama geldi. Kurtlar Vadisi hakkında tüm detaylar...
Dizi
16 Kasım 2022 - 10:11
Kurtlar Vadisi yeniden ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak? Necati Şaşmaz'dan tarih açıklaması geldi!
Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi günümüzde hala ilgi görmeye devam ederken Polat Alemdar karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın ekranlara dönmeye hazırlandığı gündeme damgasını vurdu. Dizinin başrol oyuncusu Şaşmaz'dan merakları giderecek açıklama çok geçmeden geldi. Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Necati Şaşmaz yeni projesi nedir?
Dizi
16 Kasım 2022 - 10:11
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