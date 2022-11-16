Dizi
16 Kasım 2022 - 10:11

Kurtlar Vadisi yeniden ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak? Necati Şaşmaz'dan tarih açıklaması geldi!

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi günümüzde hala ilgi görmeye devam ederken Polat Alemdar karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın ekranlara dönmeye hazırlandığı gündeme damgasını vurdu. Dizinin başrol oyuncusu Şaşmaz'dan merakları giderecek açıklama çok geçmeden geldi. Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Necati Şaşmaz yeni projesi nedir?

Dizi
16 Kasım 2022 - 10:11
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Kurtlar Vadisi yeniden ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak? Necati Şaşmaz'dan tarih açıklaması geldi!
Kurtlar Vadisi dizisinin başrollerinden olan Necati Şaşmaz, katıldığı TRT Müzik programında efsane dizi Kurtlar Vadisi hakkında konuştu. Son dönemlerde Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağına dair haberler gündeme gelirken Şaşmaz'dan merakları giderecek açıklama geldi. Kurtlar Vadisi hakkında tüm detaylar...

KURTLAR VADİSİ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin açıklama yaptı. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara geleceğine yönelik konuşma yaparken izleyicilerden yüksek istek üzerine hazırlık aşamasında olunduğunu ve Ocak ayında görüşürüz dilekleri üzerine ekran başındaki seyircileri heyecanlandırıcı haberi paylaştı.

KURTLAR VADİSİ NE KADAR SÜRDÜ?

15 Ocak 2003 tarihinde Show TV ekranlarında başlayan mafya dizisi aksiyon ve dram severlerin hoşuna gitti. Türk televizyon dizisi olan Kurtlar Vadisi 4. sezon da 97 bölüm üzerinden ekran karşısına geçti. 29 Aralık 2005 tarihinde ise dizi final yapma kararı aldı.

KURTLAR VADİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekranlara gelen ilk sezonda Beykoz'un Kanlıca sahilinde çekilen dizi devamında Üsküdar, Kadıköy olarak yer değişikliğine gitti. Konsey sahnelerinin çekilmesinde kullanılan yer Sözbir Royal Residence Hotel olurken Duran Emmi'nin kahvesindeki sahneler ise Korcan Aile Çay Bahçesi'nde çekimleri yapıldı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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