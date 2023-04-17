Kuru fasulye pişirirken bu detaya dikkat! 1 kepçe eklemek lezzetini arşa çıkaracak







KURU FASULYE DAHA LEZZETLİ NASIL YAPILIR







Yemek yapacak insanlar yemeklerin daha lezzetli hale gelmesi için püf noktaları merakla araştırıyor. Peki kuru fasulyenin lezzetini artırmak için eklenmesi tavsiye edilen şey nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Birçok evde sevilerek tüketilen kuru fasulye yemeğinin daha lezzetli olması için bazı püf noktalar biliniyor. Lokanta usulü kuru fasulye yapabilmek için ilk olarak kuru fasulyenin bir gece önceden tuzlu suda bekletilmesi gerekiyor. Bu yöntemle kabuklarından ayrılan fasulye daha çabuk pişer. Yemeğin daha lezzetli olması için de bir kepçe haşlanan tavuk suyu ilave edilmesi gerekiyor.Etli kuru fasulyeyi en lezzetli şekilde yapmak için malzemeler; 1 kilogram kuru fasulye, 500 gram dana eti, bir tane soğan, bir tane domates, iki yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tutam tuz ve sıcak su. Yapılışı ise şu şekilde; Düdüklü tencerenin içine iki yemek kaşığı yağ eklenerek üstüne doğranmış et eklenir ve rengi değişene kadar kavrulur. Daha sonra etler pişince üstüne soğanlar eklenir ve sonra domates ve biber salçası eklenir. Daha sonra bir gün önceden suda bekletilen fasulyeler de eklenir ve fasulyelerin üstünü geçene kadar sıcak su eklenerek 40 dakika pişirilir. Fasulyenin piştiğinden emin olabilmek için sık sık kontrol etmek gerekir. Yemeğin daha lezzetli olması için sıvı yağ yerine zeytinyağı kullanmanız tavsiye edilmektedir.