Kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor! İbrahim Saraçoğlu gizli iksirini açıkladı







KURU ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMEK İÇİN PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'DAN BİTKİSEL KÜR TARİFLERİ







PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN TARİF ÖNERİLERİ

KURU ÖKSÜRÜĞE BİRE BİR TARİFLER

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından paylaşılan bitkisel kürler, kış aylarında artan kuru öksürüğün giderilmesinde etkili olabilir.Kış aylarının gelmesi ile birlikte artan bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması ve birçok kişinin kuru öksürükten mustarip olması, son zamanlarda oldukça sık konuşulan bir konu haline geldi. Özellikle bu konuyla ilgili doğal yöntemler arayan kişiler, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan gelen öneriler ile aslında ne yapabileceklerinin bilincine vardı.Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, katıldığı bir canlı yayında kuru öksürüğün giderilmesi için tavsiye ettiği bazı bitkisel çözümleri paylaştı. Bu çözümlerden biri olan tere yaprağı kürü, 6-7 yaprak sapları ile beraber taze tere tüketilmesiyle balgamın sökülmesi sağlanacağını belirtti. Diğer taraftan, yulaf samanı kürü için bir su bardağı kaynamış su içerisine, bir tatlı kaşığı yulaf samanı eklenmesi, 5 dakika boyunca ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakılması ve sıcakken süzülüp kahvaltıdan yarım saat önce ılık olarak tüketilmesi gerektiği ifade edildi.Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ayrıca, hatmi çiçeği ve andız pekmezi kullanımının da kuru öksürüğü kestiğini ve bronşite iyi geldiğini belirtti. Hatmi çiçeği kürü için bir bardak kaynamış suya ya da süte bir tutam hatmi eklenmesi ve beş dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde kaynatılması önerildi. Andız pekmezi ise günde bir kez, bir tatlı kaşığı olacak şekilde aç karnına tüketilmesi gerekiyor. Bunların yanı sıra, diyabet hastaları bu pekmez yerine propolis tüketimini tercih edebilirler. Öksürük ve balgam olarak kendini gösteren semptomların giderilmesi için verilen bu çözümler, kişilerin ilaç kullanımlarına gerek kalmadan doğal yöntemler ile öksürük sorununu ortadan kaldırabilmesine yardımcı olacak.