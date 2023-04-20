Kuru soğanın neden 30 TL olduğu ortaya çıktı! Meğer keramet tarlada değilmiş!







KURU SOĞAN FİYATINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ NE?





2 MİLYON ÜZERİNDE SOĞAN ÜRETİMİ











ADANA VE HATAY EN YÜKSEK SOĞAN ÜRETİMİNE SAHİP





SOĞAN FİYATLARININ DÜŞECEĞİ RAKAMI AÇIKLADI

Kuru soğan fiyatlarının son zamanlarda kilosu 30 TL'ye kadar yükselmesi, halkın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kuru soğan, kişi başı yıllık 21 kilogram tüketilen ve mutfakların vazgeçilmez bir parçası olan bir besin kaynağıdır. Ancak, neden bu kadar yüksek fiyat artışları yaşandığı merak konusu oldu. Girdi maliyetlerindeki artışlar ve lojistik sorunlar gibi faktörlerin etkisiyle kuru soğan fiyatlarında yükseliş görülürken, ayrıca stokçuluk gibi spekülatif uygulamaların da fiyatlarda etkili olduğu düşünülüyor.Kuru soğan fiyatlarındaki yükseliş, 2022 yılı sonunda başladı ve Mart 2023'e kadar devam etti. Uzmanlar, kuru soğan fiyatlarının artmasında birçok faktörün rol oynadığını belirtiyor. Bunlar arasında kuraklık, üretimde kullanılan mazot, gübre ve tohum maliyetlerindeki artış, araç-gereç ve lojistik maliyetlerindeki yükseklik yer alıyor. Bunun yanı sıra, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de etkisi olduğu düşünülüyor. Stokçuluk iddiaları da fiyat artışının nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan fiyatlarındaki artışların en önemli nedeninin girdi maliyetlerinin artması olduğunu vurgularken, arzın azalması gibi faktörlerin de bu artışta etkili olduğunu söyledi.Türkiye yıllık 2 milyon tonun üzerinde kuru soğan üretimi gerçekleştirmekte ve bu rakam ülkemizi dünya genelinde kuru soğan üretiminde ilk 10 ülke arasına sokmaktadır. Ankara, üretimin beşte birini gerçekleştirerek en büyük paya sahip olan il olarak öne çıkmaktadır. Adana, Hatay, Amasya, Eskişehir, Çorum, Tokat ve Bursa da kuru soğan üretiminde önemli iller arasında yer almaktadır. Adana ve Hatay gibi illerdeki topraklar, kuru soğan üretiminin yaklaşık %12'sinin gerçekleştirildiği bölgelerdir. Ancak, 6 Şubat'taki depremin ardından tarımın olumsuz etkilenmesi, fiyatlar üzerinde etkili oldu.Adana ve Hatay, Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında yer alıyor ve turfanda soğan hasadı devam ediyor. Geçen yıl 272 bin ton ürün alınan kuru soğanda, bu yıl Adana ve Hatay'da 284 bin ton rekolte alınması hedefleniyor. Bu yıl beklenen rekoltenin Türkiye geneli 2 milyon 350 bin tonluk hasadın yaklaşık %12'sini oluşturduğu düşünülüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adana'daki hasatların, market ve pazardaki kuru soğan fiyatlarını düşürmesi bekleniyor. Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsedin Cünedioğlu, Hatay'da hem yaraları sarmaya çalıştıklarını hem de üretime devam ettiklerini belirtirken, ilçelerinden biri olan Reyhanlı'nın kuru soğan ekilişi için uygun bir alana sahip olduğunu aktardı.Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsedin Cünedioğlu, Adana ve Hatay'da gerçekleştirilen turfanda soğan hasadının fiyatları düşüreceğini belirtti. İlçede yaklaşık 60 bin dönüme yakın alanda soğan ekildiğini ifade eden Cünedioğlu, piyasada ürün fazlalığı olduğu zaman fiyatın da düşeceğine dikkat çekti. Turfanda hasadın önümüzdeki haftadan sonra başlayacağına işaret eden Cünedioğlu, Ramazan Bayramı'ndan sonra soğan fiyatlarının tarlada kademeli olarak 10 liraya kadar düşmesinin beklendiğini söyledi. Soğan tüccarı Muhammet Ali Yeğin de Adana'da soğan hasadı yaptıklarını ve piyasanın biraz hızlı ve şişik olduğunu dile getirdi. Depodaki malların tükenmesi ile fiyatların düşeceğini kaydeden Yeğin, ilerleyen vakitlerde soğan fiyatlarının daha da düşebileceğini belirtti.