Kuruluş Osman 2 Kasım neden yok , yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?







Kuruluş Osman bu akşam neden yok 2 Kasım 2022?







Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit’in Osman Bey karakteriyle yer aldığı dizi Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Ancak ATV’nin 2 Kasım yayın akışında Kuruluş Osman’ın yeni bölümüne yer verilmedi. Dizinin tutkunları internet arama motorlarında Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak gibi sorulara yanıt arıyor.Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ATV yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin sevenleri heyecanla 103. Bölümü beklerken yayın akışında gördükleriyle şoka uğradı. 2 Kasım ATV yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman’ın özel bölümü saat 20.00’da yayınlanacak şeklinde görülüyor. Aynı kanalda saat 21.30’da ise Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı bulunuyor.Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Kasım Çarşamba akşamı, Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programının yayınlanması nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bu akşam Kuruluş Osman özel bölümü izleyici ile buluşacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATV ekranlarında canlı yayına çıkacak.Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam yani 2 Kasım Çarşamba günü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 9 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kuruluş Osman’ın yeni bölümüne dair fragman yayınlanırken böylelikle izleyicilerin merakı da giderilmiş oldu. Kuruluş Osman dizisi, Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programının yayınlanacak olması nedeniyle bir hafta ekranlara ara verecek. ATV’de 21.30’da Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programının yayınlanması ardından, 23.30’da Yalnız Kurt dizisi ekranlarda olacak.