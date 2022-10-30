Kuruluş Osman dizisi tüm hızıyla devam ederken her bölüm heyecanla izlenmektedir. Dizide vurulan Aktemur'un sonunun ne olacağı merak edilirken tarih bilgilerine göre Alçiçek tarafından ya da Alçiçek’in babası tarafından kurban gideceği bilgisi yer almaktadır. Bunun üzerine Kuruluş Osman Aytemur öldü mü, kim öldürdü? Taha Baran Özbek diziden ayrılıyor mu?
Dizi
30 Ekim 2022 - 16:25
Kuruluş Osman Aktemur öldü mü, diziden ayrılacak mı? Aktemur gerçek tarihte nasıl öldü, ne zaman öldü? Taha Baran Özbek diziden ayrılacak mı?
ATV ekranlarında yer alan Kuruluş Osman dizisinin 103.bölümünün fragmanının yayınlanması üzerine Aktemur'un akıbeti merak konusu oldu. Kuruluş Osman Aktemur öldü mü? Taha Baran Özbek Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar...
Dizi
30 Ekim 2022 - 16:25
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