Dizi
30 Ekim 2022 - 16:25

Kuruluş Osman Aktemur öldü mü, diziden ayrılacak mı? Aktemur gerçek tarihte nasıl öldü, ne zaman öldü? Taha Baran Özbek diziden ayrılacak mı?

ATV ekranlarında yer alan Kuruluş Osman dizisinin 103.bölümünün fragmanının yayınlanması üzerine Aktemur'un akıbeti merak konusu oldu. Kuruluş Osman Aktemur öldü mü? Taha Baran Özbek Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Dizi
30 Ekim 2022 - 16:25
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Kuruluş Osman Aktemur öldü mü, diziden ayrılacak mı? Aktemur gerçek tarihte nasıl öldü, ne zaman öldü? Taha Baran Özbek diziden ayrılacak mı?
Kuruluş Osman dizisi tüm hızıyla devam ederken her bölüm heyecanla izlenmektedir. Dizide vurulan Aktemur'un sonunun ne olacağı merak edilirken tarih bilgilerine göre Alçiçek tarafından ya da Alçiçek’in babası tarafından kurban gideceği bilgisi yer almaktadır. Bunun üzerine Kuruluş Osman Aytemur öldü mü, kim öldürdü? Taha Baran Özbek diziden ayrılıyor mu?

KURULUŞ OSMAN AKTEMUR'A NE OLDU?

102. bölümde vurulan Aktemur'un ölüp ölmeyeceği merak edilirken dizinin gidişatı üzerinden yorumlar yapılmaya başlanmaktadır. Kuruluş Osman Aktemur'a hayat veren Taha Baran Özbek'in diziye veda edeceği bekleniyor.

AKTEMUR GERÇEKTE KİMDİR?

Asker ve devlet görevlisi olarak bilinen Aktemur, Osmanlı Beyliğinin kuruluşunda önemli isimlerden biridir. Aktemur'un kardeşi Aydoğdu Bey iken babası ise Gündüz Bey'dir. Tarihte yer alan bilgilere göre Aktemur'un babası ise beraber 1301 senesinde Koyunhisar Savaşı'nda öldüğü bilgisi paylaşıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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