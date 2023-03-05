Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi ağızları açık bıraktı! Güzelliğini görenin nutku tutuldu













Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği devam eden oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçin Özçivit, dikkatleri güzelliğiyle üzerine çekti. İkilinin kardeş fotoğrafı paylaşmasının ardından, hayranları Burçin Özçivit'in esmer güzelliğini övdü.Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen ve Türkiye'nin en çok yakıştırılan çiftleri arasında yer alan bir çifttir. Son zamanlarda ise Burak Özçivit'in güzelliğiyle dikkat çeken kız kardeşi Burçin Özçivit, sosyal medyada çok konuşuldu. Özçivit'in güzelliği, Esra Bilgiç'e benzetildi ve "En güzel kardeşler" yorumları yapıldı. Ancak birkaç yıl önce Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından silmişti ve bu hareketi görümcesiyle arasının bozuk olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştu.Burçun Özçivit'in, Fahriye Evcen'in kendisini sosyal medya hesabından silmesi üzerine tepki göstererek hem ağabeyi Burak Özçivit'i hem de Evcen'i kendi hesaplarından silmesiyle ilgili haberde, genç kadının doğal pozlarıyla sosyal medyada dikkat çektiği belirtiliyor.