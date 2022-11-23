Dizi
23 Kasım 2022 - 20:32

Kuruluş Osman Olof kimdir, gerçek tarihte var mı? Kuruluş Osman Olof tarihte var mı?

Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizide Olof karakterine hayat veren Nihat Altınkaya hakkında araştırmalar hız kazandı. Olof karakterinin gerçek hayatta olup olmadığı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Olof karakteri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Dizi
23 Kasım 2022 - 20:32
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Kuruluş Osman Olof kimdir, gerçek tarihte var mı? Kuruluş Osman Olof tarihte var mı?


Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak ekrana gelmeye devam eden Kuruluş Osman dizisine yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Olof karakteri ile ekrana gelen Nihat Altınkaya'nın kim olduğu, nereli olduğu merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda birçok farklı isim yer alırken tarihte Olof karakterinin geçip geçmediği ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Olof karakteri hakkında merak edilen tüm detaylar…

OLOF KARAKTERİ GERÇEKTE VAR MI?OLOF KARAKTERİ TARİHTE GEÇİYOR MU?

Kuruluş Osman dizisinde ekrana gelen Olof karakteri Pagan inancına sahip bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. İri yarı bir görüntüye sahip olan bu karakter Konstantinapolist’e yaşayan ünlü bir komutan olarak görülmektedir.Kuruluş Osman dizisinde ekranlara yansıyan Olof karakteri tarihi kaynaklarda yer almıyor. Bu karakterin senaryo gereği diziye dahil olan kurmaca bir karakter olduğu düşünülüyor.

KURULUŞ OSMAN'IN OLOF'U NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?



1979 yılının Eylül ayında Karabük'te dünyaya gelen Nihat Altınkaya 28 Eylül doğumludur. Rizeli bir ailede doğan Nihat Altınkaya, ortanca çocuktur. İlkokuldan liseye kadar olan eğitimini Karabük'te tamamlayan ünlü oyuncunun iki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuru olan Nihat Altınkaya'nın babası ise demir çelik işi ile uğraşmaktadır. 2 yıl profesyonel voleybolcu olarak sahalarda yer alan Nihat Altınkaya Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde forma giydi.

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17 yaşında sakatlığı nedeniyle voleybolu bırakan Altınkaya, daha sonra İstanbul'da boks eğitimi alarak Fenerbahçe'nin boks şubesinde sporcu olarak görev almıştır. Yolda yürürken biri tarafından keşfedilen ünlü oyuncu ilk başta model, daha sonra ise oyuncu olarak ekranlarda yer almaya başladı. Evli olan ünlü oyuncunun iki tane kız çocuğu bulunmaktadır. Şimdiye kadar pek çok farklı dizide rol alan Nihat Altınkaya'nın dizileri şu şekildedir:

Binbir Gece

Menekşe ile Halil

Kurtlar Vadisi Pusu

Dudaktan Kalbe

Yaprak Dökümü

Kahramanlar

Unutulmaz

Tozlu Yollar

Karadayı

Kara Para Aşk

Medcezir

Kara Ekmek

Yüksek Sosyete

Söz

Elimi Bırakma

Teşkilat

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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