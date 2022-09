Kurye şirketinden kadın çalışanlarına regl izni uygulaması

Kadın kuryelere yönelik desteklerini artıran Vigo, sektöre kurye olarak girmek isteyen kadınlara ilk işe başladıklarında vermiş olduğu kadın girişimci desteğini 800 liraya, çocuk içine alan kadınlara vermiş olduğu aylık kreş desteğini de 800 liraya çıkarttı.

“Kadın girişimcilere her ay kreş desteği”

Kadın kuryelerin sektörde yer almasını desteklemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Vigo kurucu ortaklarından Ali Cicioğlu, “Kadın çalışanların her sektörde olduğu gibi hızlı teslimat sektöründe de önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz ve sayılarının artmasını değerli buluyoruz” dedi.

Kadın çalışanlara yönelik olarak kreş ve girişimci destekleri verdiklerini izah eden Cicioğlu, “Hızlı teslimat sektörü önemli bir büyüme kaydediyor. Bu büyüme karşısında sektörün kurye ihtiyacı da giderek artıyor. Her sektörde olduğu gibi hızlı teslimat sektöründe de kadın çalışan sayısının artması gerektiğini düşünüyor ve bu kapsamda onların işlerini kolaylaştıracak bazı destek çalışmalarına imza atıyoruz. Bu kapsamda kadın girişimci desteği uygulaması ile kadın girişimcilerimize işe ilk başladıkları ay 800 lira girişimci desteği veriyoruz. Böylece kolayca şirketlerini açabiliyorlar. Çocuk içine alan kadın çalışanlarımız için de her ay 800 lira destek ödemesi yapıyoruz. Ayrıca, Vigo bünyesinde çalışan kadın kuryeler her ay bir gün ücretli regl izni uygulamasından da yararlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“3'üncü yılımızda 2 bin kurye istihdamı”