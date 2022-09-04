Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!

2023 Model Elektrikli Tofaş Şahin Özellikleri ve Fiyatı!
Geçmişten bugüne üretimi yapılan 2000-2001 yılları arasında üretimi tamamen biten Tofaş Şahin otomobilin elektrikli versiyonunun çıkacağı haberi gitgide yayılıyor. Vatandaşlar tarafından eski modelleri bile ucuz ve güzel olmasından kaynaklı olarak tercih edilen Tofaş markasına ait kuş serisi modeller hemen hemen her yerde göze çarpıyor. Tofaş'ın Şahin modelinin elektrikli olarak piyasaya sunulacağı açıklandı ve iddialar gündemde çokça yer almaya başladı. Tofaş’ın elektrikli Şahin modelinin Türkiye’de satışının netlik kazanması bildirilirken bu haber dört gözle bekleyen vatandaşlar bir hayli heyecanlandı.
Ortaya atılan iddialar doğrultusunda Tofaş markasının Şahin modelinin 2023 yılında yeni versiyonunun Etiyopya’da üretileceği haberi alındı. Alınan bilgilere göre 2023 model Tofaş Şahin’in tam elektrikli bir motorla piyasaya sürüleceği ve tam otomatik şekilde satışa sunulacağı öğrenildi. 2023 model yeni versiyonun Tofaş Şahin’in çift parçalı şaseden tek parçaya dönüştürüleceği, bununla beraber aracın küçük kazalarda bile ortadan ikiye ayrılmayacağı belirtildi.
Şahin daha önce Türkiye ve Mısır’da oldukça popüler bir araç haline gelmişti. Şimdiler de de bu popülerliğini devam ettiren otomobil modeli ikinci el piyasasında alım satımı en kolay modeller arasında yer alıyor.
Alınan bilgilere göre Tofaş Şahin’in piyasaya sürülmesi planlanan fiyatının da 15 bin Euro olacağı yani güncel kurla 271 bin lira olacağı öğrenildi. Fakat buna ÖTV ve KDV’de eklendi zaman otomobilin fiyatı 500 bin lira bandında olacak.