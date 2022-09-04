YAŞAM
04 Eylül 2022 - 20:17

Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!

Tüm zamanların herkes tarafından en çok sevilen ve kullanılan hemen hemen her sokakta en az 5 tane gördüğümüz Tofaş markasının ürettiği kuş serisi araçlara bir yenisi daha ekleniyor. Gelişen teknolojiyle birlikte artık elektrikli modelleri çıkan otomobillere yeni bir model daha geliyor. Bu model Tofaş markasının kuş serisi modellerinden Şahin ile geliyor. Peki, elektrikli Tofaş Şahin’in fiyatı ne olacak? İşte, elektrikli Tofaş Şahin modeline ait detaylar…

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 20:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!

2023 Model Elektrikli Tofaş Şahin Özellikleri ve Fiyatı!



Geçmişten bugüne üretimi yapılan 2000-2001 yılları arasında üretimi tamamen biten Tofaş Şahin otomobilin elektrikli versiyonunun çıkacağı haberi gitgide yayılıyor. Vatandaşlar tarafından eski modelleri bile ucuz ve güzel olmasından kaynaklı olarak tercih edilen Tofaş markasına ait kuş serisi modeller hemen hemen her yerde göze çarpıyor. Tofaş'ın Şahin modelinin elektrikli olarak piyasaya sunulacağı açıklandı ve iddialar gündemde çokça yer almaya başladı. Tofaş’ın elektrikli Şahin modelinin Türkiye’de satışının netlik kazanması bildirilirken bu haber dört gözle bekleyen vatandaşlar bir hayli heyecanlandı.

Elektrikli Tofaş



Ortaya atılan iddialar doğrultusunda Tofaş markasının Şahin modelinin 2023 yılında yeni versiyonunun Etiyopya’da üretileceği haberi alındı. Alınan bilgilere göre 2023 model Tofaş Şahin’in tam elektrikli bir motorla piyasaya sürüleceği ve tam otomatik şekilde satışa sunulacağı öğrenildi.

2023 model yeni versiyonun Tofaş Şahin’in çift parçalı şaseden tek parçaya dönüştürüleceği, bununla beraber aracın küçük kazalarda bile ortadan ikiye ayrılmayacağı belirtildi.

Tofaş

Şahin daha önce Türkiye ve Mısır’da oldukça popüler bir araç haline gelmişti. Şimdiler de de bu popülerliğini devam ettiren otomobil modeli ikinci el piyasasında alım satımı en kolay modeller arasında yer alıyor.

Tofaş Şagin

Alınan bilgilere göre Tofaş Şahin’in piyasaya sürülmesi planlanan fiyatının da 15 bin Euro olacağı yani güncel kurla 271 bin lira olacağı öğrenildi. Fakat buna ÖTV ve KDV’de eklendi zaman otomobilin fiyatı 500 bin lira bandında olacak.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu