Kuş Uçuşu dizisinde İbrahim Çelikkol krizi! Ekip saatlerce boşa bekledi tepkiler büyüdü













SETTE İBRAHİM ÇELİKKOL KRİZİ

Kuş Uçuşu dizisinin üçüncü sezon çekimler devam ederken yönetmen koltuğunda oturan Burak Müjdeci'nin çekimleri iptal ettiği konuşulmaya başlandı. Dizide Kenan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un yaptığı hareketle beraber sahneler ertelendi. İbrahim Çelikkol'un sabah saatlerinde sete gitmesiyle olaylar başladı. Kendini iyi hissetmediğini belirten başarılı oyuncu bunun üzerine ekip sağlık görevlilerini çağırarak serum takıldı. Ünlü isim serum sonrası bir süre uyumak istediğini belirterek o sürece dizinin bazı sahnelerinin çekimi yapıldı.İbrahim Çelikkol'un uyuyup uyanmasıyla beraber çalışamayacağını belirterek setten gitti. Bu durum üzerine ekip tepkilerini gösterirken saatlerce beklemeler boşa çıktı. Bugün yapılacak olan set Çelikkol'u seti terk etmesiyle beraber iptal oldu.