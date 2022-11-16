MEDYA
16 Kasım 2022 - 20:09

Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu

Yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren ve çok konuşulan, başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ve Miray Daner’in olduğu Netflix dizisi Kuş Uçuşu’nun yeni sezonunun ne zaman geleceği merak konusuydu.

MEDYA
16 Kasım 2022 - 20:09
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Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu


Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yayınlandığı ilk günden itibaren hikayesi, oyuncu kadrosu ve oyuncuların muhteşem performanslarıyla gündemden düşmeyen Kuş Uçuşu dizisi için 2. sezon ve 3. sezon kesinleşti. Platformda büyük ses getiren dizi için Netflix’in vakit kaybetmek istemediği bir an önce yeni sezonu tamamlamak istediği konuşuluyordu. Netflix’in bu isteği üzerine 2. ve 3. sezon senaryoları yazıldı. Oyuncular geçtiğimiz günlerde okuma provası için buluştu. 

Birbiriyle olan uyumları ile gündemden düşmeyen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, yakaladıkları uyumdan memnun olduklarını, diziye olan yoğun talebin onları memnun ettiği söylenenler arasında.



Kuş uçuşu dizisi

2. ve 3. sezon peş peşe çekilecek..

İlk sezonu beklentinin çok üstünde bir ilgi gören Kuş Uçuşu dizisinin 2. ve 3. sezonu peşpeşe çekilecek. Yakın zaman öncesinde okuma provası yapan Ay Yapım ekibinin bu hafta sete çıkması beklenenler arasında.

Lale Kıran (Birce Akalay)

Dizide bir takım değişiklikler olacak.

Dizinin ilk sezonunu başarıyla yöneten Deniz Yorulmazer yerine bu kez yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu olacak. Dizide yeni genç oyuncuları izleyeceğiz. Bübüş karakterine hayat veren oyuncu Demircan Kaçel, performansıyla tam not almıştı. Yeni sezonda Bübüş karakterine doyacağız. Senaryosunu Meriç Acemi’nin yazdığı dizi yine entrikalarla dolu olacak. 

Aslı Tuna (Miray Daner)

1.sezonda neler olmuştu? Yeni sezonda neler var?

İlk sezon Birce Akalay’ın hayat verdiği Lale Kıran karakteri istemeyerek de olsa çok sevdiği programı Öteki Taraf’taki koltuğunu Miray Daner’in hayat verdiği Aslı Tuna karakterine bırakmıştı. İkinci sezonda bu ikili arasında büyük olaylar yaşanacak. Her türlü entrikayı ve kötülüğü yapmaya her daim hazır olan ve yeni nesil haberciliğin savunucusu Aslı Tuna ile koltuğunu kaybetmek istemeyen,işini son derece başarılı şekilde yapan başarılı sunucu ile İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği Kenan karakteri işbirliği yapacak. Daha küçük bir kanalda işe başlayan Lale’ye en büyük destek yine Kenan’dan gelecek. Lale Kıran’ın asistanı Nazlı’ya kimin hayat vereceği henüz belli değil. Aslı karakteri için görüşmeler sürüyor. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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