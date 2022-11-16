Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan Kuş Uçuşu dizisi Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'u başrolde buluşturdu. 1. sezonuyla yoğun ilgi gören dizinin yeni sezonuyla ilgili detaylar ise merak edilirken, 2. ve 3. sezon için onay verildiği ve çekimlerin art arda yapılacağı öğrenildi.
Dizi
16 Kasım 2022 - 00:38
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2. sezon yayın tarihi
Netflix platformunun orijinal içeriği Kuş Uçuşu birinci sezonuyla büyük yankı getirdi. Dizinin ilk sezonunu bir nefeste izleyenler şimdi ikinci sezon için açıklanacak tarihi bekliyor. Peki, Kuş Uçuşu yeni sezon başlayacak mı? Kuş Uçuşu 2. sezonu hangi tarihte çıkıyor? İşte, Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonuyla ilgili merak edilenler...
Dizi
16 Kasım 2022 - 00:38
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir