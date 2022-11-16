Dizi
16 Kasım 2022 - 00:38

Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2. sezon yayın tarihi

Netflix platformunun orijinal içeriği Kuş Uçuşu birinci sezonuyla büyük yankı getirdi. Dizinin ilk sezonunu bir nefeste izleyenler şimdi ikinci sezon için açıklanacak tarihi bekliyor. Peki, Kuş Uçuşu yeni sezon başlayacak mı? Kuş Uçuşu 2. sezonu hangi tarihte çıkıyor? İşte, Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonuyla ilgili merak edilenler...

Dizi
16 Kasım 2022 - 00:38
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Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2. sezon yayın tarihi
Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan Kuş Uçuşu dizisi Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'u başrolde buluşturdu. 1. sezonuyla yoğun ilgi gören dizinin yeni sezonuyla ilgili detaylar ise merak edilirken, 2. ve 3. sezon için onay verildiği ve çekimlerin art arda yapılacağı öğrenildi.

KUŞ UÇUŞU YENİ SEZON KONUSU NE OLACAK?

Senaristliğini Meriç Acemi'nin yaptığı Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonunda yönetmenliği Koray Kerimoğlu yapacak. Birinci sezonun finalinde Lale Kıran, programını Aslı Tuna'ya devretmişti. Yeni sezonda yeni nesil haberciliğin yeni ismi ve entrika düşkünü Aslı'nın koltuğunu kaybetmemek için vereceği mücadele ele alınacak. Ayrıca Lale de Kenan'la birlikte hareket ederek daha küçük bir kanalda işe başlayacak.

 kuş uçuşu ikinci sezon

KUŞ UÇUŞU YENİ SEZONU HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Dizinin ikinci sezonu için ekip bu hafta sete çıkacak. Fakat, ikinci sezonun yayınlanmaya başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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