YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:43

Kuşadası Açıklarındaki Depremler Sisam Adası'nda Da Hissedildi - Muğla

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:43
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Kuşadası Açıklarındaki Depremler Sisam Adası'nda Da Hissedildi - Muğla


Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen iki deprem, Sisam Adası'nda da hissedildi. Adada şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.


Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve Sisam Adası'nda da hissedildi. Bu depremden 14 dakika sonra yine aynı ortamda saat 13.10'da 5.1 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi.




Sisam Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra emniyetin tüm araçları adanın çevresinde hasar tespiti için inceleme yaparken, şuana kadar herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediği açıklandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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