YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:28

Kuşadası Belediyesi'nin Öğrencilere Eğitim Desteği Sürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından 2022-2023 yılında verilecek olan eğitim desteği için başvurular başladı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:28
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Kuşadası Belediyesi'nin Öğrencilere Eğitim Desteği Sürüyor




Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihtiyacı olan öğrencileri yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi için eğitim desteği başvurularının başladığını açıkladı. Kuşadası'nda yaşayan ihtiyacı olan ailelerin ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören çocukları için verilecek olan eğitim desteğine başvurular 30 Eylül tarihine kadar Kuşadası Belediyesi'nin www.kusadasi.bel.tr adresli resmi İnternet sitesi üzerinden yapılabilecek.





Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Ekim-Mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönemde 269'u ilkokul ve ortaokul, 149'u lise, 49'u ise üniversite olmak 467 öğrenciye eğitim desteğinde bulunuldu. 2022-2023 döneminde ise 800 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine toplam 1.120.000 TL burs desteği sunulacak. Üniversite öğrencilerine verilecek eğitim desteği için başvuru tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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