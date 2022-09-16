Kuşadası'nda bir turist boğuldu

Olay, Kuşadası ilçesi Yılancıburnu sahil kısmında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dufour Catherine (80) isimli Fransız vatandaşı serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizin üstünde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar yaşlı kadını kıyıya çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık personelleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 80 yaşındaki Fransız turist Dufour Catherine burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.