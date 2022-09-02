Kuşadası'nda Eskiyen Yollar Yenileniyor













Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı anda olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenileyerek asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşemesi gerçekleştiriyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarına devam etmekte olan ekipler, ASKİ (Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü) tarafından altyapısı yenilenen yollarda üstyapı çalışmalarını titizlikle tamamlıyor. Ekipler en son Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Koçtaş Yolu ve Şehit Er Serkan Altınkaynak sokağının bağlantı yolunda ASKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt dökümü gerçekleştirdi. Ekipler 1911 metrekarelik alanda kaldırım taşlarını da yenileyerek asfaltın üzerine yol çizgileri ve amblem boyama işlemleriyle çalışmalarını sonlandırdı.Hafta boyunca 10 farklı noktada çalışmalarını sürdüren ekipler insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelere öncelik veriyor. Kent sakinlerinin yaşam standardını yükseltmek adına yoğun mesai harcayan ekipler Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 8 sokakta gerçekleştirdikleri kilit parke sökme işlemlerine devam etmekte. Hava koşulları ve uzun süreli kullanımdan dolayı eskiyen kilit parke taşlarını söken ekipler yeni taşları döşüyor.Öte yandan Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü'ne bağlı ekipler de kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için yoğun mesai yapıyor. Ekipler hafta boyu kentin 18 farklı noktasında acil müdahale gerektiren bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.