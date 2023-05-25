Küsen çiçeğinizi canlandıracak püf nokta! Saksıya sadece yarım su bardağı bundan koyan farka inanamadı!







SOLMUŞ ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMA YÖNTEMLERİ







Evde bakılan çiçekler zaman zaman bazı etkenler sebebiyle solabiliyor. Ancak küsen çiçekleri canlandırmanın çok basit yolları var! Peki hangi adımları izlemek gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Evde bakılan çiçekler zaman zaman bazı sebepler dolayısıyla solabiliyor. İlk olarak evde bakılan çiçeklere kesinlikle çeşme suyu verilmemesi gerekiyor. Birçok ilde çeşme sularının kireçli olması evde bakılan çiçeklerin solmasına sebep oluyor. Solan çiçeklerin açması için önerilen ilk doğal yöntem maden suyu.Maden suyu ev çiçeklerinde epey etkili ancak maden suyunun sodayla karıştırılmaması gerekiyor. İki ayda bir çiçekleri sularken maden suyu koyulması çiçek köklerinin beslenmesine yardımcı oluyor. Sulama öncesinde maden suyu ağzı açık bir kap içinde iki gün bekletilerek asidinin gitmesi sağlanır. Asidi kaçan maden suyu iki ayda bir çiçek köklerine dökülebilir. Ancak çiçeklere dökülecek maden suyunun kalitesi de önemli, doğal olmayan maden suları çiçeklere zarar verebilir. Çiçek sularken yarım bardak maden suyu kullanımı yeterli olacaktır.