Kusursuz Kiracı dizisi final tarihi belli mi? Gözler Kusursuz Kiracı dizisinin reytinglerinde!

Kusursuz Kiracı dizisi

Kusursuz Kiracı ilk bölüm reytingleri

Kusursuz Kiracı dizisi final tarihi

30 Ağustos Salı günü FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanmaya başlanan Kusursuz Kiracı dizisinin final tarihi merak ediliyor. Peki dizinin final tarihi belli mi? Dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kusursuz Kiracı dizisinin senaryosunu Nermin Yıldırım üstleniyor. Farklı senaryosuyla seyircinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor. Dizide birçok karakter bulunuyor. Bennu Yıldırımlar ve Melisa Döngel gibi sevilen oyuncular da bulunuyor ancak seyirciler sosyal medya üzerinde bu isimlerin sahnelerinin çok kısa olmasına da tepki gösterdi.Kusursuz Kiracı dizisi karşısında olan ve televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye'yi geçemedi ve reyting sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Kusursuz Kiracı toplam 3.24 reyting aldı. Dizi ilk yayınlandığı gün 1.5 milyon kişi tarafından izlendi, 2. bölümün fragmanının ise 1 milyon izlendiği öğrenildi. Bu sebeple dizinin reytinglerinin düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.Kusursuz Kiracı dizisinin FOX TV ile 6 bölüm sözleşme yaptığı öğrenildi. Eğer beş bölüm içinde dizi reytinglerini yükseltmezse bu dizi için sorun olacağa benziyor. Dizi ise tahmin edilenlere göre 8. bölümüyle yani 18 Ekim 2022 tarihinde final yapacak.