Dizi
01 Eylül 2022 - 12:34

Kusursuz Kiracı dizisi final tarihi belli mi? Gözler Kusursuz Kiracı dizisinin reytinglerinde!

FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Kusursuz Kiracı dizisi ile ilgili merak edilenler araştırıyor. Peki dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
01 Eylül 2022 - 12:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kusursuz Kiracı dizisi final tarihi belli mi? Gözler Kusursuz Kiracı dizisinin reytinglerinde!
30 Ağustos Salı günü FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanmaya başlanan Kusursuz Kiracı dizisinin final tarihi merak ediliyor. Peki dizinin final tarihi belli mi? Dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kusursuz Kiracı dizisi

Kusursuz Kiracı dizisinin senaryosunu Nermin Yıldırım üstleniyor. Farklı senaryosuyla seyircinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor. Dizide birçok karakter bulunuyor. Bennu Yıldırımlar ve Melisa Döngel gibi sevilen oyuncular da bulunuyor ancak seyirciler sosyal medya üzerinde bu isimlerin sahnelerinin çok kısa olmasına da tepki gösterdi.

Kusursuz Kiracı Dizisi Reytingleri

Kusursuz Kiracı ilk bölüm reytingleri

Kusursuz Kiracı dizisi karşısında olan ve televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye'yi geçemedi ve reyting sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Kusursuz Kiracı toplam 3.24 reyting aldı. Dizi ilk yayınlandığı gün 1.5 milyon kişi tarafından izlendi, 2. bölümün fragmanının ise 1 milyon izlendiği öğrenildi. Bu sebeple dizinin reytinglerinin düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

Kusursuz Kiracı dizisi final tarihi

Kusursuz Kiracı dizisinin FOX TV ile 6 bölüm sözleşme yaptığı öğrenildi. Eğer beş bölüm içinde dizi reytinglerini yükseltmezse bu dizi için sorun olacağa benziyor. Dizi ise tahmin edilenlere göre 8. bölümüyle yani 18 Ekim 2022 tarihinde final yapacak. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht konusu...
Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht konusu...
Kusursuz Kiracı kaç bölüm olacak? Kusursuz Kiracı ne zaman olacak? Kusursuz Kiracı reytingleri nasıl?
Kusursuz Kiracı kaç bölüm olacak? Kusursuz Kiracı ne zaman olacak? Kusursuz Kiracı reytingleri nasıl?
Yargı dizisi ikinci sezona bomba gibi giriş yaptı! Yargı dizisinin yeni oyuncusu belli oldu
Yargı dizisi ikinci sezona bomba gibi giriş yaptı! Yargı dizisinin yeni oyuncusu belli oldu
Yüzüklerin Efendisi dizisi konusu nedir, yayın tarihi ne zaman? Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi
Yüzüklerin Efendisi dizisi konusu nedir, yayın tarihi ne zaman? Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi
Kanal D ekranlarında yeni sezonda yer alacak dizi belirlendi! Günlük yayınlanacak olan Aşk ve Umut dizisinde hangi ünlü isimler yer alıyor? Aşk ve Umut dizisi ve oyuncu kadrosu
Kanal D ekranlarında yeni sezonda yer alacak dizi belirlendi! Günlük yayınlanacak olan Aşk ve Umut dizisinde hangi ünlü isimler yer alıyor? Aşk ve Umut dizisi ve oyuncu kadrosu
Nihat Altınkaya Kuruluş Osman dizisine katılıyor!
Nihat Altınkaya Kuruluş Osman dizisine katılıyor!
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...