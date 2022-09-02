Kusursuz Kiracı kaç bölüm olacak? Kusursuz Kiracı ne zaman olacak? Kusursuz Kiracı reytingleri nasıl?

Kusursuz Kiracı kaç bölüm sürecek?

Kusursuz Kiracı dizisi ne zaman final olur?

FOX Tv ekranlarına gelen yeni dizi Kusursuz Kiracı dizisi konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kusursuz Kiracı dizisi ilk bölümü ile büyük beğeni topladı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır.Dizinin kaç bölüm yayınlanacağını izleyici belirlemektedir. Dizinin reytinglerine göre belli olacaktır. Dizinin başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü rol almaktadır. İlk bölümü yayınlanan dizinin 2.bölümünden sonra oranlar belirlenip dizinin kaderi de belli olacaktır. Kusursuz Kiracı dizisinde Mona isminde ki gazetecinin yaşadığı kiralık evinde heyecan, aksiyon dolu günlerini konu edinmektedir. Dizi ilk bölümü ile oldukça iyi bir reyting aldı. Fakat dizi gelecek bölümlerde de bu başarısını devam ettirmesi gerekmektedir. Çünkü yeni sezon dizileri Kusursuz Kiracı dizisini zorlayacağına benziyor. Ben Bu Dünyaya Sığmazsam dizisi iki hafta sonra yayınlanacak. Öyle görünüyor ki yüksek reytingler alacak ve bu da Kusursuz Kiracı dizisini olumsuz etkileyebilir.MF yapımın üstlendiği yapımcı FOX TV ile 12 bölümlük ön sözleşmeyi imzaladılar. Bu sözleşmeye göre Kusursuz Kiraqcı dizisi en az 12 bölüm ekranda olacak. Eğer reytingler kötü sonuç gösterirse 12.bölümde final yapacaktır. Fakat reytinglerde yükselme olursa dizi yayın hayatına devam edecektir. Dizinin oyuncu kadrosu müthiş. Oyuncular birbirinden yetenekli ve ortaya muhteşem proje çıkmış. Durum böyle devam ederse dizi sezon sonuna kadar devam edebilir. Yine de şunu söylemekte fayda var. Dizinin kaderini izleyiciler belirlemektedir.