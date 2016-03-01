Kütahya 34.9 milyon metrekup su cekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bütün belediyelere tatbik edilen 2014 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi neticelerine göre bin 396 belediyeden bin 394’üne içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 5,2 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 36’sı barajlardan, yüzde 27,2’si kuyulardan, yüzde 18,8’i kaynaklardan, yüzde 12,5’i akarsulardan ve yüzde 5,5’i göl, gölet ya da denizlerden sağlandı. İçme ve kullanma suyu şebekesine çekilen toplamında 5,2 milyar metreküp suyun 3 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 95,5’ine konvansiyonel, yüzde 2,9’una gelişmiş, yüzde 1,6’sına ise fizyolojik arıtma uygulandı.Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başı gündelik aşağı yukarı su ölçüsü 203 litre. Üç büyük ilde ise çekilen kişi başı gündelik aşağı yukarı su ölçüsü İstanbul 181,Ankara 211, İzmir 180 litre. Kişi başı çekilen aşağı yukarı su miktarının maksimum olduğu ilk 5 il sırasıyla Bitlis 427, Ardahan 422, Kars 414, Yalova 381 ve Muğla 347 litre. En düşük olduğu 5 il ise sırasıyla Hakkari 119, Diyarbakır 125, Bursa 125, Aksaray 135 ve Kilis 138 litre.
KÜTAHYA’DA EN ÇOK SU KAYNAKTAN ÇEKİLDİTÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, “2014 senesinde Kütahya’daki 27 belediyenin tamamında içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilmiş olup içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. Kütahya belediyeleri tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 34,9milyon metreküp su çekilmiş olup çekilen suyun yüzde 41,6’sı kaynaklardan, yüzde 40,1’i kuyulardan, yüzde 18,3’ü barajlardan sağlanmıştır. Kütahya’da belediyelerce çekilen suyun yüzde 78,3’ü dağıtılmıştır. Çekilen suyun yüzde 18,8’i arıtılmıştır. Arıtılan suyun tamamına konvansiyonel arıtma uygulanmıştır. Kütahya kişi başı çekilen gündelik aşağı yukarı 224 litre su ile kişi başı çekilen aşağı yukarı su miktarının maksimum olduğu Ege Bölgesi illeri arasında 3’ncü, Türkiye’de 33’ncü sırada yer almıştır.” ifadelerini kullandı.