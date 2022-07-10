GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:08

Kütahya'da feci ölüm! 21 yaşındaki genç alev alan otomobilde sıkışıp kaldı

Kütahya Hisarcık’ta meydana gelen bir kazada, tarlaya savrulan aracın içinde sıkışıp kalan 21 yaşındaki Bülent Taşdemir, alevlerin arasından kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:08
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Kütahya'da feci ölüm! 21 yaşındaki genç alev alan otomobilde sıkışıp kaldı


Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sabaha karş meydana gelen kaza Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde gerçekleşti.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre 43 FH 186 plakalı aracı ile kurbanlık pay dağıtımından evine dönen 21 yaşındaki Bülent Taşdemir, Karaağıl köyüne yaklaştığı sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı.



Bülent Taşdemir

Yol kenarındaki tarlaya uçan araç bir anda alev almaya başladı. Hububat ekili tarlada alev alev yanan aracı görenler durumu hemen itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bülent Taşdemir yanarak can verdi

Bülent Taşdemir

Yangının kontrol altına alınması sonrasında araçta yapılan incelemelerde, araç sürücüsü 21 yaşındaki Bülent Taşdemir'in aracın içinde sıkıştığı ve çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrası gencin cansız bedeni ambulansa alınarak otopsi yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin kazaya ilişkin başlattığı incelemesi devam ediyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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