Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı!

Yaşanan kaza Tavşanlı ilçesine bağlı Hanımçeşme Mahallesi Adliye kavşağında yaşandı. Alınan bilgilere göre M.G. idaresindeki 43 AHC plakalı otomobil ile çevre yolu üzerinde Kütahya’ya doğru ilerleyen A.K. yönetimindeki 43 U 3844 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşananın kazanın şiddetiyle her iki otomobilin şoförü yaralandı. Yaşanan kazayı çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaşlar ambulanslar aracılığıyla tedavi edilmek üzere Tavşanlı Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Yaşanan kazanın ardından trafik kapandı. Polis ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışmalarına devam ediyor. Bununla beraber ekiplerin yaşanan kazaya dair soruşturma başlattıkları bilgisine ulaşıldı.