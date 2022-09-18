GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 22:07

Kütahya'da ilk kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu

Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu şehirde, dünyada nerede ne güzellik varsa, görmeye devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler gibi daha farklı sürprizlerimiz olacak” dedi.

GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 22:07
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Kütahya'da ilk kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu


Şenlikte Kütahyalılara seslenen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Eğer yaşadığımız şehre sahip çıkar, gelecek nesillere daha başarılı bir kent bırakmayı hedeflersek, birçok güzellikleri hep birlikte yapabiliriz. Bugün sizlerle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte bunlardan birisi. Kütahya'yı dünya kenti yapmak istiyorsak, dünya gibi düşünmek zorundayız. Böyle bir etkinliğe katılarak bizlere güç verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Işık, bu yolla etkinliklere sivil toplum kuruluşlarının paydaş olmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Düzenlediğimiz etkinliğe sivil toplum kuruluşlarımızın paydaş olması bizleri mutlu ediyor. Sevgili gençler, bu şehri dönüştüreceğiz. Her şeye ve herkese rağmen sizlerle dönüştüreceğiz. Kütahya Belediyesi sizlerin. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Şehrin sahibi şehrin sakinleridir. Şehir olmanın yolu şu şekilde etkinlikleri düzenlemektir. Bu etkinliğe katılan bütün gençlerimizi ve hemşehrilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Bu şehirde, dünyada nerede ne güzellik varsa, görmeye devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler gibi daha farklı sürprizlerimiz olacak. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, hayırlı etkinlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.



Etkinliğin başlamasıyla bisikletliler, belediye binasından Zafer Meydanı'na, oradan da Şehzadeler Parkı'na pedal çevirdi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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