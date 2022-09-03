Kütahya'da Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 8 Yaralı













Kütahya'nın Altıntaş-Dumlupınar karayolunda yolcu otobüsünün meyve yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Altıntaş-Dumlupınar karayolu Küçükaslıhanlar köyü girişinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere Kütahya ve Uşak'tan 112 Sağlık Ekipleri, AFAD ile jandarma ekipleri yollandı. Kazada yaralanan 8 kişi kaza mahalline gelen sağlık personelince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye yollandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Gaziantep'te yaşanan kazanın bir benzerinin daha yaşanmaması ve ek önlem alınması için Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla bölgeye ekip sevk edildiği öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı