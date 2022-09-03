Kütahya Kirazpınar İlkokulunun “Yapı Kullanma İzin Belgesi” Teslim Alındı













İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, Kirazpınar İlkokulunun "Yapı Kullanma İzin Belgesi"ni, okulun yapımını üstlenen firma yetkilisi Halil Sever 'den teslim aldılar.Belgenin teslim alınması öncesi, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ve İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, binanın içinde ve çevresinde incelemelerde bulundular. Belge teslimi sonrası Müdür Hasan Başyiğit, yapımı tamamlanan binanın yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçeceğini belirtti. Okulun ülkesine ve milletine faydalı, hayırlı nesillerin yetişeceği bir eğitim yuvası olmasını temenni eden Müdür Başyiğit, binanın tamamlandığını görmenin ve teslim almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, binanın yapımını üstlenen Halil Sever'e teşekkür etti.