Kutsi kimdir, nereli, yaşı kaç? Kutsi biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

KUTSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

KUTSİ EVLİ Mİ?

KUTSİ'NİN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

ALBÜMLERİ

İnternet üzerinde sıkça aratılan isimlerden olan Kutsi, şarkıları ve başarılı oyunculuğuyla her daim ön planda olurken vatandaşlar tarafından da hayatı merak ediliyor. Kutsi şarkıları ve oynadığı diziler haberimizde yer almaktadır1973 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Tam ismi Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcının annesi Hatice babası Şinasi'dir. 2 kardeş olan oyuncunun bir tane kız kardeşi var. Lise hayatını Ankara'da tamamlayan Kutsi, aynı zamanda eğitimi devam ederken gitar kursuna da gitti. Yarışmalarda gitar üzerinden derece kazanan Kutsi, müzik ile küçük yaşlardan beri iç içe büyüdü. 1990 yılında Ankara'da müzik programı yaparak sektöre giriş yapan Kutsi, üniversite de Mimarlık bölümü kazanmış ve bir süre sonra bırakmıştır. Ankara'da yine bir gün şansının yağver gitmesiyle gitar sahibi olurken tekrardan müzik ve gitar üzerinden hayatını devam ettirdi. 1992 yılında albüm yapmak için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı müzisyenleri ilgisini çekmediğinden bir süre albüm çıkaramadı. 1998 yılında tamamen İstanbul'a yerleşerek Şan eğitimleri alıp kendini geliştirdi. 2000 yılında ise kendi albümünü çıkardı. Bununla beraber albümlerin devamı gelirken Kutsi tanınmış kimliğini ortaya koydu. Başarılı isimler arasında yer alırken Kutsi, kendini oyunculuk yaparken buldu.30 Ağustos 2008 tarihinde Sine Bayraktutar ile dünya evine giren Kutsi'nin bu evlilikten Ceylin Ada isminde kızı dünyaya geldi. Fakat evlilik yürütülemediğinden ötürü bitirme kararı alınarak çift boşandı.2006-2009 – Doktorlar (TV dizisi) (show tv) 2009-2010 – Kahramanlar(TV dizisi) (Show TV) 2011 – Acı Hatıralar 2011 – Gülbeyaz 2011 – Antep (Fırat’ın Nar Bahçeleri ) 2012 – Huzur Sokağı (TV dizisi) (atv) 2015 – Zilin Sesi (Film) 2017 – Kalbimdeki Deniz2000 – Aşk Payını Aldı 2005 – Sana Ne 2006 – Kördüğüm (Petek Dinçöz ile) 2007 – Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor 2008 – Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim 2010 – Bambaşka