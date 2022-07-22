MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 08:38

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!

Geçen yıl bir dizide rol aldığı çocuk oyuncu Poyraz Er'in annesi Sibel Ülker ile sürpriz bir şekilde evlenen ünlü şarkıcı Kutsi'nin eşine şiddet gösterdiği öğrenildi. Bu haberi ise bizzat eşi Sibel Ülker, sosyal medya hesabından verdi.

MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 08:38
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Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!


Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, 'Benim Adım Melek' isimli dizide çocuk oyuncu olan Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le birlikte olmaya başlamıştı. Bir süre birlikte olan çift, sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker



Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te evlenen çiftin mutluluklarının kısa sürdüğü öğrenildi. Çiftin arasında bir süredir anlaşmazlık olduğu ve ayrılacakları yönünde ortaya atılan iddiaların hemen ardından Sibel Ülker, sosyal medya hesabından 1 yıldır psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu açıklamalar ise magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker

"Bazı insanlar gerçek hayatta da oyuncu"

Geçtiğimiz yıl Sibel Ülker ile evlenen ünlü şarkıcı Kutsi hakkında bomba iddialar peş peşe gelmeye başladı. Sibel Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşi Kutsi tarafından yaklaşık 1 yıldır psikolojik şiddet gördüğünü belirtirken bu şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde açıklayacağını söyledi.

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker

Bazı insanların gerçek hayatta da çok iyi oyuncu olduğunu söyleyen Sibel Ülker, o maskelerin altına hiç bilinmeyen yüzleri olduğunu ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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