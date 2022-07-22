Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, 'Benim Adım Melek' isimli dizide çocuk oyuncu olan Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le birlikte olmaya başlamıştı. Bir süre birlikte olan çift, sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te evlenen çiftin mutluluklarının kısa sürdüğü öğrenildi. Çiftin arasında bir süredir anlaşmazlık olduğu ve ayrılacakları yönünde ortaya atılan iddiaların hemen ardından Sibel Ülker, sosyal medya hesabından 1 yıldır psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu açıklamalar ise magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.
"Bazı insanlar gerçek hayatta da oyuncu"Geçtiğimiz yıl Sibel Ülker ile evlenen ünlü şarkıcı Kutsi hakkında bomba iddialar peş peşe gelmeye başladı. Sibel Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşi Kutsi tarafından yaklaşık 1 yıldır psikolojik şiddet gördüğünü belirtirken bu şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde açıklayacağını söyledi.
Bazı insanların gerçek hayatta da çok iyi oyuncu olduğunu söyleyen Sibel Ülker, o maskelerin altına hiç bilinmeyen yüzleri olduğunu ifade etti.