Katılım bankası Kuveyt Türk, emeklilik promosyon süresini uzattığını açıkladı. Kuveyt Türk'ten son dakika açıklaması yapılarak emeklilerin promosyon süresinin uzatıldığı bilgisi sunuldu. Açıklamada 31 Ağustos 2022'de bitmesi düşünülen kampanyanın 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi. "SGK, Emekli Sandığı veya BAĞ-KUR emeklisiyseniz, maaşınızı Kuveyt Türk şube ve ATM’lerinden ve diğer tüm banka ATM’lerinden kolaylıkla çekebilirsiniz." Açıklamasıyla birlikte yayınlanan promosyon duyurusuna bakıldığında ise promosyon tutarının 6 bin liraya çıkarıldığı söyleniyor. Promosyon tutarları aşağıdaki gibidir: 1500 Türk Lirasına kadar emekli maaşı alanlar için 4 bin Türk Lirası. 1.500 Türk Lirası ile 2.500 Türk Lirası arası emekliler 5.000 Türk Lirası 2.500 Türk Lirası ve üzeri emekliler 6.000 Türk Lirası alacak.
Finans
04 Eylül 2022 - 17:53
Kuveyt Türk emekli promosyon başvuru tarihini uzattığını açıkladı!
Kuveyt Türk'ten son dakika açıklaması yapılarak emeklilerin promosyon süresinin uzatıldığı bilgisi sunuldu. Açıklamada 31 Ağustos 2022'de bitmesi düşünülen kampanyanın 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi. Detaylar haberimizde...
Finans
04 Eylül 2022 - 17:53
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