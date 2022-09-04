Finans
04 Eylül 2022 - 17:53

Kuveyt Türk emekli promosyon başvuru tarihini uzattığını açıkladı!

Kuveyt Türk'ten son dakika açıklaması yapılarak emeklilerin promosyon süresinin uzatıldığı bilgisi sunuldu. Açıklamada 31 Ağustos 2022'de bitmesi düşünülen kampanyanın 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi. Detaylar haberimizde...

Finans
04 Eylül 2022 - 17:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kuveyt Türk emekli promosyon başvuru tarihini uzattığını açıkladı!
Katılım bankası Kuveyt Türk, emeklilik promosyon süresini uzattığını açıkladı.

Kuveyt Türk'ten son dakika açıklaması yapılarak emeklilerin promosyon süresinin uzatıldığı bilgisi sunuldu. Açıklamada 31 Ağustos 2022'de bitmesi düşünülen kampanyanın 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.

"SGK, Emekli Sandığı veya BAĞ-KUR emeklisiyseniz, maaşınızı Kuveyt Türk şube ve ATM’lerinden ve diğer tüm banka ATM’lerinden kolaylıkla çekebilirsiniz." Açıklamasıyla birlikte yayınlanan promosyon duyurusuna bakıldığında ise promosyon tutarının 6 bin liraya çıkarıldığı söyleniyor.

Promosyon tutarları aşağıdaki gibidir:

1500 Türk Lirasına kadar emekli maaşı alanlar için 4 bin Türk Lirası.

1.500 Türk Lirası ile 2.500 Türk Lirası arası emekliler 5.000 Türk Lirası

2.500 Türk Lirası ve üzeri emekliler 6.000 Türk Lirası alacak.

Başvuru Şartı

Detaylar şu şekilde:

“Emeklilerimizin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca bankamız aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Emekli maaşını bankamıza yeni taşıyan müşterilerimiz maaşlarını en az 1 defa bankamızdan aldıktan sonra, mevcut emekli maaş müşterilerimizse beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü sonrasında ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir.

Birden fazla emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları durumunda maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.”

Son Başvuru Zamanı Duyuruldu

Son başvuru tarihinin 30 Eylül 2022 olduğu duyuruldu. Promosyon tutarından yararlanmak isteyenlerin bu tarih içerisinde bankaya kayıt yaptırmaları gerekiyor. Başvuru için vatandaşların e-devlet veya bankaya gitmeleri gerekiyor: "Maaşını Kuveyt Türk’e yeni taşıyan müşterimiz ilk maaşı bankamızdan aldıktan sonra başvuru yapabilirken, mevcutta maaşını Kuveyt Türk’ten alan müşterimizse istediği zaman başvuru yapabilmektedir."

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Döviz hesapları oranlarında yeni dönem: Artık tüzel kişiler de faydalanacak!
Döviz hesapları oranlarında yeni dönem: Artık tüzel kişiler de faydalanacak!
İş Bankası'ndan emeklilere 500 TL ekstra kazanç!
İş Bankası'ndan emeklilere 500 TL ekstra kazanç!
Öğretmenlere dudak uçuklatan banka promosyonu! 20 bin 880 TL tek seferde ödenecek
Öğretmenlere dudak uçuklatan banka promosyonu! 20 bin 880 TL tek seferde ödenecek
Asgari ücretten düşük alanlara müjde: Bankalar Birliği'nden tarihi karar!
Asgari ücretten düşük alanlara müjde: Bankalar Birliği'nden tarihi karar!
Banka kartı sahiplerine müjde! Kart sahiplerine verilecek 250 TL için 40 lirayı hemen alabilirsiniz
Banka kartı sahiplerine müjde! Kart sahiplerine verilecek 250 TL için 40 lirayı hemen alabilirsiniz
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru için son gün 31 Ağustos..
Emekli vatandaşlara, anında karşılıksız 6.250 TL nakit ödeme! Başvuru için son gün 31 Ağustos..
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...