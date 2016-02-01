TV Programları
01 Şubat 2016 - 11:45
Güncelleme: 10 Ağustos 2022 - 11:45

Kuyruk yarışması başvuru şartları ve başvuru formu

Ailelerin yarışacağı para ödüllü yarışma Kuyruk yakında TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak. Yarışmacı olmak istiyorsanız sizde katılabilirsiniz. Kuyruk yarışması nasıl başvurulur? Kuyruk yarışması başvuru şartları ve başvuru formu haberimizde...

TV Programları
01 Şubat 2016 - 11:45
Güncelleme: 10 Ağustos 2022 - 11:45
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Kuyruk yarışması başvuru şartları ve başvuru formu
Ailelerin yarışacağı para ödüllü yarışma Kuyruk yakında TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak.Yarışmacı olmak istiyorsanız sizde katılabilirsiniz. Kuyruk yarışması nasıl başvurulur? Kuyruk yarışması başvuru şartları ve başvuru formu haberimizde...

Sunuculuğunu Uraz Kaygılaroğlu'nun yapacağı “Kuyruk” çok yakında TRT 1’de yayınlanacak. Her jenerasyondan 4’er kişilik 3 takımın yarışacağı heyecan ve mücadele dolu yarışma Kuyruk’ta, her soru para kazandırıyor… Her etapta eğlenceli birer oyun da yer alıyor… Yerinde ve zamanında kullanılan jokerler, finale giden yolda yarışmacılara kırmızı halı seriyor… En çok puanı toplayan takım hem finalde yarışıyor, hem de kazandıkları parayı 2’ye katlama şansına sahip oluyor

Kuyruk'ta her etapta bir oyun var ve sonrasında gelecek soru para kazandırıyor. En çok puanı toplayan takım hem finalde yarışma şansı elde ediyor hemde parayı ikiye katlama şansını yakalıyor. Yeni yarışmanın sunucusu şuan Baba Candır'da rol alan Uruz Kaygılıoğlu olarak belirlendi.

Kuyruk Yarışması Başvuru Şartları:

4’er kişilik aile bireylerinden 3 ayrı takımla oynanacak. Kuyrukta en çok parayı toplayan aile finale kalacak. Burdan da anlaşılacağı üzere Kuyruk yarışmasına katılmak için aile bireylerinizle başvurmanız gerekmektedir.

Kuyruk Yarışması Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

 

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