Kuyucak'ta Imza Töreni Gerçekleştirildi - Aydın

Lig'de ter dökecek olan Gencelli İdman Yurduspor Kulübü'nde imza töreni Kuyucak Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.Kuyucak'ın 2. Lig'deki tek temsilcisi olan Gencelli İdman Yurduspor, yeni yayın döneminde yeni hedefler için imza töreni gerçekleştirdi. Kuyucak Atatürk Spor Salonu'nda yapılan imza törenine Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Gencelli Muhtarı Mehmet Topçu, Gencelli İdman Yurduspor Kulübü Başkanı Serkan Erdoğan ve taraftarlar katıldı.Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak Belediyespor'dan yetişen 2 gencimizin, Gencelli'ye profesyonel lige transfer olduğunu öğrendik. Gurur duyduk. Altyapı her an önemlidir. Biz Kuyucak Belediyesi olarak spor ve sporcunun her an yanında olacağız. Gencelli İdman Yurduspor'a yeni yayın döneminde başarılar diliyorum” dedi.Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, “Bir çok ilçede görev yaptım ama Kuyucak Belediyesi gibi samimi destek yapan bir belediye ile ilk kez karşılaşıyorum. Metin Ertürk Başkanımızın hayata geçirdiği projelerle Kuyucak çok farklı bir noktaya ulaşmış. Tebrik ediyorum. Göreve geldiğim günden bu yana da Kuyucak'ın sportif başarısından da gurur duyduğumu belirtmek isterim. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.Voleybol camiasının yakından tanıdığı Fenerbahçe'de oynamış ve Galatasaray'da antrenörlük yapmış Metin Taş, takımın başına geçirildi. Gencelli'nin transfer ettiği isimler ise bu gibi oluştu: "Gamze Taş Kandemir, Selinay Karabulut, Sedef Bozalan, Yonca Demirbilek, Yağmur Bubik, Nazlı Özcan, Nisanur Şenbak ve Senem Güngör."