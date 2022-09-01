YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:09

Kuyucaklı Çocuklar Yüzmedeki Hünerlerini Sergiledi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda yüzme öğrenen çocuklar hem yarıştı bunun yanı sıra yüzmedeki hünerlerini sergiledi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:09
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Kuyucaklı Çocuklar Yüzmedeki Hünerlerini Sergiledi


Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda yüzme öğrenen çocuklar hem yarıştı bunun yanı sıra yüzmedeki hünerlerini sergiledi.



1994 yılında hizmete açılan Aydın'ın ilk yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursiyeri öğrenciler tarafından sezon finali yarışları ve gösterileri büyük beğeni gördü. Kuyucak Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda yüzme öğrenen çocuklar hem yarıştı aynı zamanda da yüzmedeki hünerlerini sergiledi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün uzun yıllardır devam etmekte olan ‘Kuyucak'ta yüzme bilmeyen kalmayacak' projesi çerçevesinde ilçedeki 3 yüzme havuzunda düzenlenen kurslar büyük ilgi görürken kurslara katılarak yüzmeyi öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.





İlçeye bağlı Pamukören Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen yıl sonu yüzme final programına Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sezon finalinde çocuklar yıl boyu öğrendiklerini havuzda sergiledi. Alkışlar altında hem yarışan aynı zamanda hünerlerini sergileyen öğrencilere protokol üyeleri tarafından belge, madalya ve okul çantaları verildi.



‘Kuyucak'ta yüzme bilmeyen kalmayacak' sloganı ile kursları açtıklarını idda eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Okulların kapanmasıyla birlikte Kuyucak'ta ilçe merkezimiz, Pamukören ve Horsunlu Mahallelerimizde yüzme kurslarımızı başlattık. Yüzlerce çocuğumuz bu kurslardan faydalandı. Horsunlu'dan sonra bugün Pamukören Mahallemizde de sezon sonu gösterilerimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen antrenörleri ve öğrencileri tebrik ediyorum” dedi.



Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'de konuşmasında Kuyucak'a yapılan hizmetlerin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve burada sıradışı bir belediyecilik hizmeti gördüğünü bilgisini verdi.

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Haber Editörü
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