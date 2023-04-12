Finans
12 Nisan 2023 - 19:45

Kuyumcudan eli boş çıkmayanlar kazandı! Gram altın ve çeyrek altın almak isteyenler dikkat: Tarih verildi...

Altın fiyatları her geçen saat farklılık gösterirken gram altın adeta uçuşa geçti. Gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları merak konusu olurken bugün güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. 12 Nisan 2023 güncel altın fiyatları haberimizde yer almaktadır.

Finans
12 Nisan 2023 - 19:45
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Kuyumcudan eli boş çıkmayanlar kazandı! Gram altın ve çeyrek altın almak isteyenler dikkat: Tarih verildi...
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Altın ve döviz kuru üzerinde ki hareketlilik devam ederken Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş rakamların yükselmesine neden oldu. Rusya üzerinde altın stoklamasıyla beraber dolar TL kurundaki hareketlilikle beraber ülkemizde etkileri bire bir yaşandı. Gram altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken doların 19 seviyelerine tırmanması kafaları karıştırdı. Altın fiyatları Şubat ayıyla beraber yükselişe geçerken yeni ayla beraber hareketliliği devam etti. 1200 TL seviyelerine gelen gram altın fiyatları bugüne 0.57 oranında artışla karşı karşıya kaldı. İşte, 12 Nisan altın fiyatları haberimizde.

12 NİSAN 2023 ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 1.288,35



Satış: 1.296,56

ONS altın

Alış:2.003,40

Satış: 2.003,83

12 Nisan 2023 altın fiyatları

Yarım altın

Alış:3.999,65

Satış: 4.100,53

ATA altın

Alış:8.451,74

Satış: 8.661,51

Cumhuriyet altın

Alış: 8.024,38

Satış: 8.175,98

14 ayar bilezik

Alış: 711,49

Satış: 854,80

22 ayar bilezik

Aış: 1.170,43

Satış: 1.246,79

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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