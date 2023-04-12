Kuyumcudan eli boş çıkmayanlar kazandı! Gram altın ve çeyrek altın almak isteyenler dikkat: Tarih verildi...







12 NİSAN 2023 ALTIN FİYATLARI

Gram altın







ONS altın

Yarım altın

ATA altın

Cumhuriyet altın

14 ayar bilezik

22 ayar bilezik

Altın ve döviz kuru üzerinde ki hareketlilik devam ederken Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş rakamların yükselmesine neden oldu. Rusya üzerinde altın stoklamasıyla beraber dolar TL kurundaki hareketlilikle beraber ülkemizde etkileri bire bir yaşandı. Gram altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken doların 19 seviyelerine tırmanması kafaları karıştırdı. Altın fiyatları Şubat ayıyla beraber yükselişe geçerken yeni ayla beraber hareketliliği devam etti. 1200 TL seviyelerine gelen gram altın fiyatları bugüne 0.57 oranında artışla karşı karşıya kaldı. İşte, 12 Nisan altın fiyatları haberimizde.Alış: 1.288,35Satış: 1.296,56Alış:2.003,40 Satış: 2.003,83Alış:3.999,65 Satış: 4.100,53Alış:8.451,74 Satış: 8.661,51Alış: 8.024,38 Satış: 8.175,98Alış: 711,49 Satış: 854,80Aış: 1.170,43 Satış: 1.246,79