Kuyumcular pandemiden sonra en iyi sezonu geçirdi

Altının tekrar yukarı doğru yol alacağını kaydeden Yazıcı, “Altın ONS'un geri gelmesiyle son zamanda bin 800-bin 716'lara düşmesiyle kaynaklı TL bazında bin liranın altında bir rakama satılıyor. Yatırımcılara bir önerimiz var çok panik havasında olmasın tekrar toparlanma yönüne girecektir. Faiz artırımı beklentisi olarak özellikle Amerika'da FED'in açıklamasıyla Türkiye'de bir beklentiler var. Bu beklentiler karşısında bu rakamların tekrar yukarı doğru gideceğine önümüzdeki zamanla ön görüyorum. Kısa vadede iniş çıkışlara bir oda başkanı olarak bir hayli tedirgin olmuyorum. Çünkü bu rakamları görüyor bazı zamanlar bin 50'yi gördü olsun çok değer kaybetmesinden kaynaklı yukarı doğru bir yol alacaktır. Yatırımcının çok panik havasında olmasını arzu etmem. Bizim ülkemizdeki yatırımcı çok panik havasında olmasın beklesin görsün acele etmesine gerek yok bu rakamlar çok çok 5-10 TL belki daha aşağı olur sonra tekrar yukarı doğru tırmanacaktır” dedi.Kuyumcular olarak yaz sezonunun kendileri açısından beklentilerin üzerinde geçtiğini belirten Yazıcı, “Kuyumcular olarak yaz sezonunda Trabzon için söylersek tüm Türkiye genelindeki Avrupa'dan gelen yerli turist imizle kıyaslarsak, Türkiye içerisindeki turistle kıyaslarsak pandemiden sonraki beklentilerimizin çok üzerine çıktığımız söyleyebilirim. Özellikle Arap turistlerin gelmesiyle Trabzon'da yatırıma yönelik mülk alışları da var. Burada bütün sektörler para kazandı desek yeridir. Pandemi öncesi sonrasını kıyaslarsak pandemi öncesine geri dönüş yaptık. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılar had safhadaydı. Hazırlıksız yakalanmıştık çök büyük bir hazırlığımız olmadı özellikle Arapları gelebileceğini düşünmemiştik yüzden tüm sektörler hazırlıksız yakalandık ancak 2023 yılında muazzam bir hazırlık içerisindeyiz. Üretim bazında bakıldığında öncelik İstanbul, sonrası Maraş ve Trabzon. Türkiye'de üç üretim merkezi var ancak en kıymetli en değerlisi olan Trabzon Hasır Bileziği coğrafi işaret almış kazaziyesi alınmış bir ürünün üretim merkezi olan Trabzon'un şaha kalkması gerektiğini projelerimizle birlikte önümüzdeki yıllarda çok daha güzel şeyler olacaktır” ifadelerini kullandı.Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı ‘da altının düşmesinin bir fırsat olduğunu ifade ederek “Altın alacak olanlar için bu bir fırsat. Borcu olanlar ya da düğün yapacak olanlar için bir fırsat. Altının daha da düşme şansı bana göre var. Türkiye'deki ekonomi daha da iyileştikçe ev fiyatları konut yapımından sonra insanların altına daha fazla yöneleceğini düşünüyorum. Altın borcu olanlar için bir fırsat bence. Yılsonu itibariyle bu hep deniliyor. Dünyadaki şartlara göre bu değişecektir ancak altının fiyatı bin 200-bin 300 diye konuşuluyor” diye konuştu.Pandemiden sonra en güzel sezonu geçirdiklerini kaydeden Tonyalı, “Bu sene pandemiden sonra en güzel yıl bu yıl oldu. Yurt dışındakiler olsun bilhassa Arap kökenli turistler olsun altına bayağı rağbet gösterdi ama bana göre istenilen düzeyde mi yine de şükürler olsun bu sezon bence çok iyi geçti diye düşünüyorum. Trabzon her şeyde olduğu gibi Türkiye'nin can damarı. Hiçbir ilimizde altına Trabzon kadar rağbet olan bir il yok. Altını tasarruf amaçlı güvence amaçlı alınıp yapıldığı için Trabzon bence Türkiye'nin en fazla altın satan ili diye düşünüyorum. Trabzon Hasır Bileziği yapıldığı için bu ayrı bir değerdir. Bütün dünyaya bütün Türkiye'ye buradan hasır bilezik gönderiyoruz” ifadelerine yer verdi.