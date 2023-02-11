Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor: Ekranda o rakamı gören altın almaya koştu!







ALTIN ALMAK İSTEYEN KUYUMCULARA GİDİYOR! KAPALIÇARŞI ALTIN YATIRIMCILARIYLA DOLDU TAŞTI!







Gram altın, çeyrek altın ve ONS altın fiyatları arttı mı? Kapalıçarşı kuyumcularındaki yoğunluk gündemdeki yerini aldı. İşte güncel altın fiyatları ne kadar? Uzmanlar altın için uyarısını yaptı. İşte güncel altın fiyat listesi...Altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Son zamanlarda Kapalıçarşı Kuyumcuları'ndaki artan altın yatırımcılarının etkisiyle gram, çeyrek ve ONS altın ticaretinde dikkat çekiyor. Güncel fiyat listesi ortaya çıktı ve gram altın ne kadar TL olduğu sorusu merak ediliyor. Çeyrek altındaki fiyat grafiğine, haberimizde erişebileceksiniz.Gram Altın Alış: 1.158,19 Satış: 1.158,88 22 Ayar Bilezik Alış: 1.053,40 Satış: 1.062,45 ONS Altın Alış: 1.881,20 Satış: 1.881,51 Cumhuriyet Altını Alış: 7.521,00 Satış: 7.575,00 Yarım Altın Alış: 3.772,00 Satış: 3.802,00 Çeyrek Altın Alış: 1.887,00 Satış: 1.902,00 Reşat Altın Alış: 7.553,47 Satış: 7.607,95Kapalıçarşı'daki altın yoğunluğundan dolayı pek çok vatandaş bu durumu merak etmektedir. Global piyasalardaki altın fiyatlarının daha stabil durumda olduğundan ve FED'in faiz kararlarının da etkisiyle hareket etmekte olduğu görülmektedir. Gram ve çeyrek altının önümüzdeki dönemde ne kadar olacağı hakkında kesin bir şey söylenemese de altınla ilgili gelişmelerin yakın zamanda gün yüzüne çıkması beklenmektedir.