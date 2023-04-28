Kuyumculardan altın tahmini! Açık açık tarih verdiler: Altın almak için en iyi zaman o!

















Kayseri'de faaliyet gösteren bir sarraf olan Bayram Erdoğan, son bir hafta içinde altın talebinde ciddi bir artış olduğunu belirtti. Altın fiyatlarının son zamanlarda yükselişe geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, mücevher ve sarraf dükkanlarının kalabalık olduğunu ve insanların fiziki altına ilgi gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, müşterilerine fiziki altın almalarını önererek, "Altın güvenli bir limandır ve yatırım yapmak isteyenler için iyi bir seçenektir" dedi. 2023 yılının ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL'yi göreceğini öngördüklerini hatırlatan Erdoğan, şu anda çeyrek altında bu rakamları gördüklerini söyledi. Ayrıca, gram altın fiyatının bin 300 seviyelerine yükseleceğini söylemişler ve şu anda bin 325 TL seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yükseliş eğilimini sürdüreceğini öngördüğünü belirtti.Erdoğan, son bir hafta içinde müşterilerinden gelen fiziki altın taleplerinin arttığına da değinerek, insanların altın almaya devam ettiğini ve külçe altın almanın daha avantajlı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Altın fiyatlarındaki yükselişler ve düşüşler normaldir ve yatırımcıların bu dalgalanmaları takip etmeleri önemlidir" dedi. Sonuç olarak, Bayram Erdoğan gibi uzmanlar, altının her zaman güvenli bir liman olduğunu ve yatırımcıların altın almaya devam etmeleri gerektiğini vurguluyorlar. Ancak yatırım yapmadan önce, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek ve dikkatli bir şekilde değerlendirmek önemlidir.Kayseri'de faaliyet gösteren bir sarraf olan Bayram Erdoğan, altın fiyatlarındaki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son bir hafta içinde fiziki altın talebinin arttığını belirterek, altının güvenli bir liman olduğuna dikkat çekti. Müşterilerine fiziki ve külçe altın almalarını öneren Erdoğan, altının fiyatının önümüzdeki süreçte yükseleceği öngörüsünde bulundu.Erdoğan, altının 2.300 seviyelerine çıkması durumunda gram altının 1.700, çeyrek altının ise 2.800 – 3.000 TL seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Seçimlerden sonraki süreci baz alarak yaptığı tahminde, doların 25 seviyelerine çıkması durumunda altın ons fiyatının da 2.300 seviyelerine çıkabileceğini ifade eden Erdoğan, bu durumda gram altının yaklaşık 1.650 – 1.700 TL, çeyrek altının da 2.800 – 3.000 TL seviyelerine yükselebileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Erdoğan, daha önceki tahminlerinin halka yüksek rakamlar gibi geldiğini, ancak bu yıl içinde çeyrek altının 2.800 TL'yi göreceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi. Altın fiyatlarına ilişkin olarak şu an itibariyle ons altın 1.992 Dolar, gram altın 1.243 TL, çeyrek altın 2.033 TL, Cumhuriyet altını 9.081 TL ve 22 ayar bilezik ise 1.312 TL seviyelerinde bulunuyor.