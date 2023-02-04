Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki düşüşün ardından çare arayışında. Uzmanlar, FED'in açıklamasına bakarak, faiz oranları hakkında bir yargıya varacak. Yatırımcılar, profesyonel bir açıklama bekliyor. Altının fiyatı düşüyor. Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatı 1.093 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak şu an itibariyle 1.074 TL seviyesinde. Güncel gram altın fiyatının ne olacağı ise merakla bekleniyor.
EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 17:15
Kuyumculardan altın tahmini piyasaları kavurdu! Altını bozdurup onu alın uyarısı: Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor!
FED'in yeni faiz kararını açıklamasının ardından altın 1.074 TL seviyesine düştü.
EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 17:15