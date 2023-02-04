Kuyumculardan altın tahmini piyasaları kavurdu! Altını bozdurup onu alın uyarısı: Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor!













Selçuk Geç ve İslam Memiş'ten sonra kuyumcularda açıklama yaptı...

İnsanlar, altın almayı erteliyor...

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki düşüşün ardından çare arayışında. Uzmanlar, FED'in açıklamasına bakarak, faiz oranları hakkında bir yargıya varacak. Yatırımcılar, profesyonel bir açıklama bekliyor. Altının fiyatı düşüyor. Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatı 1.093 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak şu an itibariyle 1.074 TL seviyesinde. Güncel gram altın fiyatının ne olacağı ise merakla bekleniyor.Altının dalgalı fiyatı, yatırımcıları endişelendiriyor. Geçtiğimiz hafta gram altının fiyatı rekor seviyeye yükseldi. Ancak bu durum uzun sürmedi ve bir gram altının fiyatı düştü. Yatırımcılar şu sıralar altın fiyatlarının yeniden yükselme ihtimali üzerine spekülasyon yapıyor. Kuyumcular altın fiyatlarındaki bu değişimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Kuyumcular yeni yıldan önce altın fiyatlarında düşüş yaşanacağını ve 2023 yılında döviz kurlarının düşeceğini öngörmüşlerdi. Bu olumsuz haberler, insanların altın satın alma olasılığını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda ertelemesine de neden oluyor.