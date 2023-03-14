Kuyumculardan saç baş yolduran altın tahmini! O tarihe kadar almayan bin pişman olacak!







ALTIN ALACAKLAR ACELE EDİN







Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları ve vatandaşları yakından ilgilendirirken dün toparlanma evresine giren altın fiyatlarının hala güvenli liman olduğu bildirimi verildi. Kuyumcu Emre Öztürk, altın fiyatları üzerinde gerileme üzerine yaz aylarına doğru altındaki yükseliş devam edeceği bilgisi verildi. Gram altın fiyatlarının özellikle geçtiğimiz hafta üst seviyelerde yer almasıyla 1150 seviyelerine geldi. Bu hafta FED tarafından faiz arttırma gibi bir düşünce olduğunu belirtmesiyle Türkiye'de ki altın fiyatlarının 1110 seviyelerine kadar gerilemesi görüldü.Altın fiyatlarında yaşanan gerileme alım fırsatını doğururken Öztürk, bu gerilemeyi fırsata çevirerek yatırım yapacakların elini çabuk tutması gerektiğini belirtti. Kuyumcu Öztürk, müşterilerimize bu düşüşlerin alım fırsatı olduğunu her fırsatta belirttiklerini açıkladı. Özellikle gram altın fiyatlarında 1140 seviyelerine gelmesiyle beraber rahat 1150, 1155 olarak tekrardan hızlıca yükseleceği tahminler arasında. Cumhuriyet altını da 7 bin 550 seviyelerinde seyrediyor, bu fırsat değerlendirilebilir. Önümüzdeki haftalarda altınlardaki yükseliş devam edeceğini söyleyen Öztürk, önemli bilgileri paylaştı.