Finans
14 Mart 2023 - 22:30

Kuyumculardan saç baş yolduran altın tahmini! O tarihe kadar almayan bin pişman olacak!

Altın tahminleri yapılmaya devam ederken kuyumculardan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamalara bakılarak kuyumcular, altın tahminlerinde bulundu. Şaşırtan tahminler doğrultusunda kuyumcu esnafı açıklamaları geldi.

Finans
14 Mart 2023 - 22:30
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Kuyumculardan saç baş yolduran altın tahmini! O tarihe kadar almayan bin pişman olacak!
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları ve vatandaşları yakından ilgilendirirken dün toparlanma evresine giren altın fiyatlarının hala güvenli liman olduğu bildirimi verildi. Kuyumcu Emre Öztürk, altın fiyatları üzerinde gerileme üzerine yaz aylarına doğru altındaki yükseliş devam edeceği bilgisi verildi. Gram altın fiyatlarının özellikle geçtiğimiz hafta üst seviyelerde yer almasıyla 1150 seviyelerine geldi. Bu hafta FED tarafından faiz arttırma gibi bir düşünce olduğunu belirtmesiyle Türkiye'de ki altın fiyatlarının 1110 seviyelerine kadar gerilemesi görüldü.

Kuyumculardan altın tahmini

ALTIN ALACAKLAR ACELE EDİN



Altın fiyatlarında yaşanan gerileme alım fırsatını doğururken Öztürk, bu gerilemeyi fırsata çevirerek yatırım yapacakların elini çabuk tutması gerektiğini belirtti. Kuyumcu Öztürk, müşterilerimize bu düşüşlerin alım fırsatı olduğunu her fırsatta belirttiklerini açıkladı. Özellikle gram altın fiyatlarında 1140 seviyelerine gelmesiyle beraber rahat 1150, 1155 olarak tekrardan hızlıca yükseleceği tahminler arasında.

Cumhuriyet altını da 7 bin 550 seviyelerinde seyrediyor, bu fırsat değerlendirilebilir. Önümüzdeki haftalarda altınlardaki yükseliş devam edeceğini söyleyen Öztürk, önemli bilgileri paylaştı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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