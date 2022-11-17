EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 12:19

Kuyumculardan yok artık dedirten tahmin! Tarih verdiler, gram altın 500 TL birden yükselecek

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş beraberinde birçok tahmini de getirdi. 30 yıllık kuyumcudan flaş altın tahmini. 2023'te altın ne kadar olacak? İşte yanıtı.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 12:19
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Kuyumculardan yok artık dedirten tahmin! Tarih verdiler, gram altın 500 TL birden yükselecek


Gram altında yaşanan büyük hareketlilik sonrasında altını olan olmayan tüm vatandaşlar altın fiyatlarındaki gelişmelere odaklandı. Geçtiğimiz hafta büyük bir çıkış yaparak 1040 lira seviyesini aşan gram altın, bu haftaya başlanmasıyla 1068 liraları gördü. Rekor üzerine rekor kıran gram altının üzerinde ABD etkisi olduğu biliniyor. Altın fiyatları hakkında uzmanlardan, ekonomistlerden açıklamalar gelirken bir tahmin de altının merkezi olan kuyumculardan geldi.

Altın 500 lira birden yükselecek!

Altın fiyatlarında meydana gelen yükseliş kuyumcularda da hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Elinde altını olanlar altının yükselmesiyle soluğu kuyumcularda aldı. Bir yandan da altının daha da yükselmesini bekleyen vatandaşlar da altın satın almaya devam ediyor.



Antalya’daki kuyumcularda da kış öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki kuyumcular, altın fiyatlarının 1-2 ay içerisinde hızla yükseleceğini ve gram altının 1.500 – 1.600 liradan işlem göreceğini tahmin ediyor.

Gram altın 1.500 TL olacak mı? Kuyumculardan flaş tahmin

Antalya’da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, altın fiyatlarının şu an olması gereken yerde olmadığını, ons altının 2 bin 200 ila 2 bin 300 dolar arasında olmadı gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarının şu an gayet makul olduğunu belirterek “ Önümüzdeki süreçte altının gramı 1.500 – 1.600 TL olur diye düşünüyoruz “ dedi.

Altın

Kısa bir süre içerisinde altın fiyatlarının 500 – 600 lira birden yükseleceğini öngören kıdemli kuyumcu, altın fiyatlarının şu anda her ne kadar yüksekmiş gibi görünse de aslında olması gerekenin çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Vatandaşlara çağırıda da bulunarak, şu an altın buldukları yerde almaları gerektiğini ancak bu alışverişlerini güvenilir yerlerden yapmalarının daha iyi olacağına da değindi.

Altın yükseldikçe talep artıyor

Vatandaşların satın aldıkları altından kazanç sağlaması için en az 3-4 ay beklemede kalmaları gerektiğini söyleyerek, kısa süreli alınan altının 3-5 gün sonra bozdurulduğunda bunun yatırım olmadığını dile getirdi. Genelde yakınlarına altın fiyatları düşükken alım yapmalarını önerdiklerini ancak son zamanlarda altın yükseldikçe vatandaşların taleplerinin arttığını vurguladı.

Kuyumcuların genel kanısı altın fiyatlarının yeni yılın ilk aylarında 1500 – 1600 lira olması yönünde. Daha önce de ekonomistlerden benzer tahminler gelmişti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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