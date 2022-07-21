DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 14:06

Kuzey Akım 1 krizi çözüldü, doğalgaz fiyatları düşüşe geçti!

Rusya'daki gazı Almanya'ya taşıyan ve dünyanın en büyük boru hattı olarak tanımlanan Kuzey Akım 1 ile ilgili mevcut krizde çözüme gidildi. Krizin çözülmesi ile birlikte akış normale döndü ve bu gelişme doğalgaz fiyatlarını düşüşe geçirdi.

DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 14:06
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Kuzey Akım 1 krizi çözüldü, doğalgaz fiyatları düşüşe geçti!


Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya ile Almanya arasında doğalgaz akışını sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattında kriz meydana gelmişti. Bu sabah saatlerinden itibaren krizin çözüldüğü ve akışın yeniden normale döndüğü bildirildi.

Rusya'dana alınan gazı Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olarak tanımlanan Kuzey Akım 1 boru hattında bir takım siyasi krizler çıkmıştı. Daha sonra 11 Temmuz tarihinde başlatılan bakım çalışmaları nihayete erdi ve hat üzerindeki kriz tamamen çözülmüş oldu.



Kuzey Akım 1 krizi çözüldü, doğalgaz fiyatları düşüşe geçti

Doğalgaz fiyatları düşüşe geçti

Baltık Denizi'nin altından geçen ve Rusya'dan Almanya'ya yaklaşık olarak yılda 55 milyar metreküp doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının bakım ve onarım çalışmaları bu sabah itibariyle tamamlandı. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz ise doğalgaz akışının yeniden normale dönmesi sağlandı.

Sabah saatlerinde ilk akış başlatılırken bir saat içerisinde sisteme 48 milyon metreküp doğal gaz verildi. Günlük olarak 160 milyon metretküp taşıma kapasitesi bulunan Kuzey Akım 1 boru hattı, bakımdan önce 60-65 milyon metreküp civarında gaz akışı iletiyordu. Bugün bu akışın 65 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor.

Kuzey Akım 1 boru hattı gaz akımının başlamasıyla birlikte doğalgaz fiyatlarında da bir hareketlenme yaşandı. Avrupa'da derinliği en çok olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktasının TTF'de işlemde olan Ağustos vadeli gaz kontrat fiyatının dün megavatsaat başına 155 Euro olduğu bugün ise yüzde 5,8 düşüş yaşayarak 146 Euro'ya gerilediği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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