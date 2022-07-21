Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya ile Almanya arasında doğalgaz akışını sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattında kriz meydana gelmişti. Bu sabah saatlerinden itibaren krizin çözüldüğü ve akışın yeniden normale döndüğü bildirildi. Rusya'dana alınan gazı Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olarak tanımlanan Kuzey Akım 1 boru hattında bir takım siyasi krizler çıkmıştı. Daha sonra 11 Temmuz tarihinde başlatılan bakım çalışmaları nihayete erdi ve hat üzerindeki kriz tamamen çözülmüş oldu.
DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 14:06
Kuzey Akım 1 krizi çözüldü, doğalgaz fiyatları düşüşe geçti!
Rusya'daki gazı Almanya'ya taşıyan ve dünyanın en büyük boru hattı olarak tanımlanan Kuzey Akım 1 ile ilgili mevcut krizde çözüme gidildi. Krizin çözülmesi ile birlikte akış normale döndü ve bu gelişme doğalgaz fiyatlarını düşüşe geçirdi.
DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 14:06