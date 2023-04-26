DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:22

' Kuzey Dakota' kürtaj yasağını yürürlüğe koyuyor

ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti, kürtajları neredeyse tamamen yasakladı ve çoğu durumda doktorların kürtaj yapmasını ağır bir suç haline getirdi.

DÜNYA
26 Nisan 2023 - 03:22
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‘ Kuzey Dakota’ kürtaj yasağını yürürlüğe koyuyor


    Vali Doug Burgum tarafından Pazartesi günü imzalanan yasa, annenin hayatının tehdit altında olması durumunda istisnalar getiriyor. Ancak tecavüz ve ensest mağdurları, yalnızca hamileliğin ilk altı haftasında kürtaj hakkına sahip tutuluyor.

Kuzey



    ABD Yüksek Mahkemesi geçen yıl federal bir kürtajla ilgili kararını bozdu ve düzenlemeyi eyaletlere bıraktı. Yüksek Mahkeme'nin geçen yılki kararından bu yana, en az 13 ABD eyaleti daha kürtaj yasağını yürürlüğe koydu. Diğer eyaletler, çeşitli gebelik dönemlerinden sonra kürtajı yasakladı.

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