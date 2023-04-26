‘ Kuzey Dakota’ kürtaj yasağını yürürlüğe koyuyor













Vali Doug Burgum tarafından Pazartesi günü imzalanan yasa, annenin hayatının tehdit altında olması durumunda istisnalar getiriyor. Ancak tecavüz ve ensest mağdurları, yalnızca hamileliğin ilk altı haftasında kürtaj hakkına sahip tutuluyor.ABD Yüksek Mahkemesi geçen yıl federal bir kürtajla ilgili kararını bozdu ve düzenlemeyi eyaletlere bıraktı. Yüksek Mahkeme'nin geçen yılki kararından bu yana, en az 13 ABD eyaleti daha kürtaj yasağını yürürlüğe koydu. Diğer eyaletler, çeşitli gebelik dönemlerinden sonra kürtajı yasakladı.