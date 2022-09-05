Kuzey Irak'ta kaza kırıma uğrayan helikopterden şehit haberi geldi!

Mehmetçik, kuzey Irak'ta bulunan terör noktalarına girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlar sırasında ikmal görevinde olan Türik Silahlı Kuvvetleri'ne ait Skolsky helikopterin kaza kırıma uğrayarak düştüğü duyurulmuştu.
Kaza kırıma uğrayarak yere sert iniş yapmak zorunda kalan TSK'ya ait helikopterde görevli Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit düştüğü haberi kamuoyu ile paylaşıldı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 04 Eylül 2022 tarihinde Kuzy Irak bölgesinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ikmal faaliyeti yapan ve o sırada teknik nedenlerden dolayı sert iniş yaparak kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti'nin şehit olduğu aktarıldı.