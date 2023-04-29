Kuzey Kore’den ABD-Güney Kore anlaşmasına sert tepki













Devlet medyasının bildirdiğine göre, Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının "daha da mükemmelleştirilmesi gerektiğini" söyledi.ABD, Güney Kore'ye nükleer silahlı denizaltılar konuşlandırmayı ve Kuzey'den gelen nükleer tehditlere karşı Seul'ü nükleer planlamasına dahil etmeyi kabul etti. Karşılığında Güney Kore de kendi nükleer silahlarını geliştirmemeyi kabul etti. Washington Deklarasyonu olarak bilinen anlaşma, bu hafta ABD Başkan Joe Biden'ın Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol ile ABD’de yaptığı görüşme sırasında açıklandı.Anlaşmaya atıfta bulunan Kim, "Düşmanlar nükleer savaş tatbikatları düzenlemeye ne kadar kararlı olursa ve Kore yarımadası yakınlarına ne kadar çok nükleer varlık konuşlandırırlarsa, kendimizi savunma hakkımızın kullanımı o kadar güçlü olacaktır." dedi. Anlaşmanın, "yalnızca Kuzey-Doğu Asya'nın barış ve güvenliğini ve dünyayı daha ciddi bir tehlikeye maruz bırakmasıyla sonuçlanacağı" konusunda uyardı. Kim Yo-jong, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nde üst düzey bir pozisyona sahiptir ve erkek kardeşi üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir.