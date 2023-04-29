DÜNYA
29 Nisan 2023 - 17:39

Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore anlaşmasına sert tepki

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un güçlü kız kardeşi, yakın tarihte imzalanan ABD-Güney Kore anlaşmasının "daha ciddi bir tehlikeye" yol açacağı konusunda uyardı.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 17:39
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Kuzey Kore’den ABD-Güney Kore anlaşmasına sert tepki
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    Devlet medyasının bildirdiğine göre, Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının "daha da mükemmelleştirilmesi gerektiğini" söyledi.

Kim



   ABD, Güney Kore'ye nükleer silahlı denizaltılar konuşlandırmayı ve Kuzey'den gelen nükleer tehditlere karşı Seul'ü nükleer planlamasına dahil etmeyi kabul etti. Karşılığında Güney Kore de kendi nükleer silahlarını geliştirmemeyi kabul etti.

  Washington Deklarasyonu olarak bilinen anlaşma, bu hafta ABD Başkan Joe Biden'ın Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol ile ABD’de yaptığı görüşme sırasında açıklandı.

Kim

  Anlaşmaya atıfta bulunan Kim, "Düşmanlar nükleer savaş tatbikatları düzenlemeye ne kadar kararlı olursa ve Kore yarımadası yakınlarına ne kadar çok nükleer varlık konuşlandırırlarsa, kendimizi savunma hakkımızın kullanımı o kadar güçlü olacaktır." dedi. Anlaşmanın, "yalnızca Kuzey-Doğu Asya'nın barış ve güvenliğini ve dünyayı daha ciddi bir tehlikeye maruz bırakmasıyla sonuçlanacağı" konusunda uyardı.

  Kim Yo-jong, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nde üst düzey bir pozisyona sahiptir ve erkek kardeşi üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir.

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