SİYASET
17 Kasım 2022 - 12:16

Kuzey Kore'den ABD'ye füze tehdidi

Kuzey Kore bugün bir balistik füze denemesi gerçekleştirirken, Washington'un Güney Kore ve Japonya ile bağlarını güçlendirmesine karşı ABD'yi uyardı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA)'na yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine yönelik genişletilmiş ittifikanın "kesinlikle pişman olacağı bir kumar olduğunu" söyledi.

SİYASET
17 Kasım 2022 - 12:16
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Kuzey Kore'den ABD'ye füze tehdidi


Kuzey Kore bugün bir balistik füze denemesi gerçekleştirirken, Washington'un Güney Kore ve Japonya ile bağlarını güçlendirmesine karşı ABD'yi uyardı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, devlet tarafından işletilen Kore Merkezi haber Ajansı (KCNA)'na yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine yönelik genişletilmiş ittifikanın "kesinlikle pişman olacağı bir kumar olduğunu" söyledi.



Choe, ABD'nin bölgedeki savunma varlığı ne kadar artarsa, "(Kuzey Kore'nin) askeri karşı koyuşu da bununla doğru orantılı olarak o kadar şiddetli olacaktır" dedi

Sözlerine "ABD kumar oynadığının farkında değil, bunu anladığında büyük pişmanlık duyacaktır" eklemesini yapan Choe, ABD ve müttefikleri arasında son dönemde yapılan geniş çaplı ortak askeri tatbikatlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

kuzey koreden füze tehditi

Ne olmuştu?

Pazar günü ABD, Güney Kore ve Japonya arasında yapılan üçlü görüşmelere bir yanıt olarak yapıldığı belirtilen füze denemesinin temel sebebi olarak ,toplantıda ABD Başkanı Joe Biden'ın , genişletilmiş caydırıcılığı güçlendirme ve Güney Kore ile Japonya'yı nükleer silahlar da dahil olmak üzere "tüm yeteneklerle" savunma taahhüdünü yinelemesi gösterildi.

Bu gelişmelerle bir süredir Kore Yarımadası'nda devam eden gerginlik daha da artmış oldu. ABD'nin konuyla ilgili bir cevap verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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