DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:32

Kuzey Kore'den yeni 'nükleer' adımı

Kuzey kore, nükleer sahasını genişletiyor.

DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:32
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Kuzey Kore'den yeni 'nükleer' adımı


   Güney Kore tarafından çekilen uydu görüntüleri, Seul'ü alarma geçirdi. Görüntüler, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer sahasını hızla genişlettiğini gözler önüne serdi. Güney Kore ajansı Yonhap, yayımladığı raporda Kuzey Kore'nin Yongbyon sahasını genişlettiğini ve yenilediğini tespit ettiğini duyurdu.

Kore



    Kuzey Kore, Yongbyon kompleksini nükleer programının 'kalbi' olarak adlandırıyor. Batı'dan gelen tüm yaptırımlara rağmen, kompleksteki nükleer gücün hafifletilmesi taleplerini reddediyor.

    Güney Kore'nin tespit ettiğine göre, Kuzey Kore, bölgedeki nükleer çalışmalarını artırarak devam ediyor.

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