Kuzey Kore'den yeni 'nükleer' adımı













Güney Kore tarafından çekilen uydu görüntüleri, Seul'ü alarma geçirdi. Görüntüler, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer sahasını hızla genişlettiğini gözler önüne serdi. Güney Kore ajansı Yonhap, yayımladığı raporda Kuzey Kore'nin Yongbyon sahasını genişlettiğini ve yenilediğini tespit ettiğini duyurdu.Kuzey Kore, Yongbyon kompleksini nükleer programının 'kalbi' olarak adlandırıyor. Batı'dan gelen tüm yaptırımlara rağmen, kompleksteki nükleer gücün hafifletilmesi taleplerini reddediyor. Güney Kore'nin tespit ettiğine göre, Kuzey Kore, bölgedeki nükleer çalışmalarını artırarak devam ediyor.